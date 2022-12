Bruno Tonioli fait un retour épique à Strictly et étourdit les fans avec une voix sensationnelle après avoir été remplacé par Anton Du Beke

L’ANCIEN juge strict Bruno Tonioli a fait un retour épique dans l’émission pour chanter Don’t Leave Me This Way de The Communards – époustouflant les fans.

Il était accompagné des danseurs professionnels Dianne Buswell, Cameron Lombard, Nikita Kuzmin, Michelle Tsiakkas, Karen Hauer et Lauren Oakley.

Bruno Tonioli a fait un retour épique à Strictly dans un nouveau rôle après avoir été remplacé par Anton Du Beke[/caption] Bbc

Il était entouré de danseurs professionnels dont Karen Hauer et Nikita Kuzmin[/caption]

Les téléspectateurs sont allés sur Twitter sous le choc après avoir entendu la ceinture italienne de 67 ans sortir la ballade disco vêtue d’un costume blanc et d’une veste fastueuse.

L’un d’eux s’est exclamé devant Bruno : “Wow, je ne savais pas que Bruno savait chanter !”

Un autre a jailli: “Tellement génial de revoir cette légende!”

Et un troisième a fait écho: «Wow c’était fantastique! Incroyable performance Bruno!”

Bruno a révélé plus tôt cette année qu’il quittait Strictly pour se concentrer sur sa version américaine à succès.

Après 18 ans sur le programme de la BBC, il a décidé de se concentrer sur Dancing With The Stars.

Cela est venu après que la pandémie de coronavirus a empêché Bruno d’apparaître sur Strictly pour les deux séries précédentes parce qu’il ne pouvait pas s’envoler de Los Angeles.

Tess Daly et Claudia Winkleman sont également revenues à la spéciale Strictly Christmas hier soir pour animer avec les juges Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Shirley Ballas – et le remplaçant de Bruno Anton Du Beke – en gardant un œil sur chaque pas festif.

Il s’est ouvert avec un mélange festif de Let It Snow, The Nutcracker Suite et Santa Claus Is Coming To Town interprété par les célébrités et leurs partenaires professionnels.

La star du savon Alexandra Mardell a été couronnée gagnante à la suite d’un spectacle rempli de performances sur le thème des fêtes.

L’actrice de 29 ans, connue pour jouer Emma Brooker dans Coronation Street, a soulevé le trophée de l’étoile d’argent avec son partenaire de danse Kai Widdrington après avoir impressionné les juges et le public du studio et obtenu un 40 parfait avec leur pas rapide vers Sleigh Ride par The Ronettes .

Le couple a ajouté un plaisir festif supplémentaire à leur performance avec Alex habillé en renne et Kai en Père Noël aux cheveux argentés.

Après la victoire, elle a déclaré: “Je suis tellement choquée, je ne peux pas vous remercier assez. Je suis tellement content de ça, j’ai fait ça pour toi (Kai) aussi, je n’arrive pas à y croire.

Le couple a dû se battre contre une rude concurrence pour remporter le titre contre cinq autres couples de célébrités.

Nicola Roberts de Girls Aloud a obtenu un score élevé pour sa valse avec Giovanni Pernice sur une version de Silent Night chantée par Michael Buble.

Avec Roberts vêtu d’une robe de bal blanche scintillante au sol avec une bordure en plumes et Pernice dans un costume gris, ils se sont frayés un chemin vers un score de 39.

La présentatrice et podcasteuse Rosie Ramsey a également obtenu 39 points après qu’elle et son partenaire Neil Jones aient dansé un jive animé sur Step Into Christmas de Sir Elton John.

Ils ont joué dans des costumes rose layette devant une maison en pain d’épice.

Le présentateur de CBeebies George Webster et Amy Dowden ont impressionné avec leur Charleston to Good News du film Nativity.

Vêtu d’un costume doré avec un revers scintillant, Webster a ébloui la foule en faisant le grand écart pendant la routine, ce qui lui a valu un score de 38.

Le DJ radio Rickie Haywood-Williams a enfilé un costume de Casse-Noisette pour sa danse avec Luba Mushtuk.

Ils ont livré une salsa à Christmas Wrapping by The Waitresses pour marquer 34 points.

L’acteur Larry Lamb avait l’air pimpant dans un smoking et des queues pour sa routine américaine fluide avec sa partenaire professionnelle Nadiya Bychkova.

Ils ont marqué 31 points pour leur danse sur A Winter Wonderland de Buble alors qu’ils étaient entourés d’arbres de Noël enneigés.

Elle a été choquée de remporter le trophée Glitterball[/caption]