Bruno Tonioli de Strictly révèle qu’il ne regardera PAS le nouveau juge Anton du Beke car ce sera « bizarre »

Le juge STRICTEMENT Bruno Tonioli admet qu’il ne regardera pas la prochaine série avec Anton du Beke à sa place dans le panel.

La star italienne bien-aimée, 65 ans, vit aux États-Unis et est obligée de manquer la prochaine série en raison de l’incertitude concernant les règles de voyage des coronavirus.

Bruno Tonioli ne sera pas à l'écoute de Strictly cette année

Cela signifie que le danseur professionnel Anton réalise enfin un rêve en le remplaçant, mais il n’obtiendra aucune indication du flamboyant renard argenté.

Bruno a déclaré en exclusivité au Sun : « Regarder Anton ne serait pas juste. Ce serait bizarre, comme regarder un ex avec quelqu’un de nouveau – tu t’en sors bien chérie.

«Ça ne me fera aucun bien car les gens me demanderont ce que je pense et je ne veux pas mettre mon nez dedans quand je n’en fais pas partie. Je pense que c’est très nul.

Cependant, il a mis en garde contre le fait d’être trop proche de ses collègues pros.

Il a dit que ce serait « bizarre » de regarder Anton du Beke sur sa chaise

Il a déclaré: «Sur l’émission américaine, il est interdit aux juges de socialiser avec les pros pendant la production.

« Il faut être prudent, je suis toujours conscient que cela pourrait être mal interprété. Je n’ai pas de favoris.

« Je les aime et les respecte mais j’ai toujours gardé mes distances. Même dans les coulisses, tout est très sympa mais je ne socialise avec aucun d’entre eux. C’est comme ‘N’y allez pas’. Anton est à l’opposé de cela – très sociable.

Bruno, qui est apparu dans Strictly depuis 2004, ne sait pas s’il reviendra dans Strictly l’année prochaine.

Bruno est juge sur Strictly depuis 2004





Il a déclaré: «C’est totalement à eux. S’il n’y a pas de Covid et qu’ils me veulent, je reviendrai. Mais ils peuvent dire : « Anton était génial, nous n’avons pas besoin de vous ».

« Je vais faire autre chose. C’est comme les acteurs de James Bond, j’ai fait mon passage. Vous ne pouvez pas être désespéré, si vous vous lancez dans cette voie, vous deviendrez fou. Je ne serai pas le deuxième meilleur.

« J’ai travaillé dur pendant très longtemps et je ne ferais rien si je ne me sentais pas à l’aise. Je ne suis pas du genre à faire des compromis.