Bruno Tonioli de Strictly révèle qu’AUCUN de ses collègues juges ne l’a contacté depuis qu’il s’est retiré de la prochaine série

Bruno Tonioli de STRICTLY a révélé qu’aucun de ses collègues juges n’avait été en contact depuis qu’il avait été écarté de la série à venir.

Les restrictions de voyage de Covid signifient que Bruno, 65 ans, doit actuellement rester aux États-Unis. L’incertitude entourant les règles de voyage a incité les patrons de la BBC à agir rapidement pour trouver un remplaçant à Anton du Beke.

BBC

Bruno Tonioli révèle que les juges Strictly n’ont pas été en contact avec lui depuis qu’il a été écarté[/caption]

Et dans une interview exclusive avec The Sun, Bruno a révélé que Motsi Mabuse, Shirley Ballas et Craig Revel Horwood ne l’avaient pas contacté depuis que la décision a été prise.

Il a dit : « Je n’ai pas entendu parler d’eux. Mais je ne vais pas pleurer, nous avons tous des vies très différentes.

« Et ils ont donné des messages très encourageants dans la presse.

«Je verrai Craig de toute façon à cause de notre projet ITV ensemble. Les filles vont bien, nous sommes toutes des professionnelles. En fin de compte, ils savent tous que la priorité est de faire fonctionner le spectacle. »

PA : Association de presse

Bruno dit qu’il n’a pas de rancune[/caption]

Rex

Anton du Beke le remplace dans le panel[/caption]





Bruno est détendu quant à son avenir dans la série et reste occupé avec son rôle de juge dans Dancing With The Stars aux États-Unis.

Il ne passera pas de temps à regarder la version britannique de l’émission à son retour.

« Regarder Anton ne serait pas juste », a-t-il déclaré. «Ce serait bizarre, comme regarder un ex avec quelqu’un de nouveau – tu t’en sors, chérie.

«Ça ne me fera aucun bien car les gens me demanderont ce que je pense et je ne veux pas mettre mon nez dedans quand je n’en fais pas partie. Je pense que c’est très nul.

Rex

Bruno vit en Amérique[/caption]