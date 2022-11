Bruno Tonioli de retour à Strictly Come Dancing six mois après avoir quitté la série

La star de STRICTLY Come Dancing, Bruno Tonioli, fait son retour dans le spectacle – après avoir quitté le jury.

L’homme de 66 ans, qui a été remplacé par Anton Du Beke, fait une apparition surprise dans le spécial de Noël, a-t-on appris.

Mais au lieu de juger l’une des performances, il va chanter, rapporte le Mail.

Une source a déclaré: “Bruno adore chanter. Il a fait un album d’opéra intitulé An Italian Romance en 2016 et qui sait, cela pourrait se transformer en une nouvelle carrière pour lui.

Ce serait la deuxième fois que la chorégraphe chanterait dans l’émission – elle a également interprété You’re Just To Good To Be True en 2019.

Bruno a révélé plus tôt cette année qu’il quittait Strictly pour se concentrer sur sa version américaine à succès.

Après 18 ans sur le programme de la BBC, il a décidé de se concentrer sur Dancing With The Stars.

Cela est venu après que la pandémie de coronavirus a empêché Bruno d’apparaître sur Strictly pour les deux séries précédentes parce qu’il ne pouvait pas s’envoler de Los Angeles.

Il a déclaré au Mail: “Il n’y a pas d’animosité, c’était une décision mutuelle avec nous deux disant:” Écoutez, cela ne fonctionnera pas comme avant.

« Je ne pouvais tout simplement plus voler. Je ne sais pas comment j’ai survécu à ce programme. Pour être honnête, c’est un miracle.