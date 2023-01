Bruno Tonioli a triplé son salaire Strictly dans le cadre de l’accord de jugement de méga-Britain’s Got Talent

BRUNO Tonioli a triplé son ancien salaire Strictly en décrochant un contrat de 850 000 £ pour être juge sur Britain’s Got Talent de cette année.

Le danseur et chorégraphe italien de 67 ans a propulsé le comédien Alan Carr au poste de prune ITV aux heures de grande écoute.

Bruno Tonioli a triplé son ancien salaire Strictly en décrochant un contrat de 850 000 £ pour être juge sur Britain's Got Talent de cette année

Simon Cowell tenait à ce que Bruno fasse partie du jury du BGT

Son salaire exceptionnel est plus de trois fois celui du panel Strictly Come Dancing Shirley Ballas, Craig Revel-Horwood, Motsi Mabuse et Anton Du Beke.

On pense que les quatre juges de l’émission de danse de la BBC empochent environ 250 000 £ par série.

Un initié a déclaré dimanche au Sun: « Des amis disent que Bruno est ravi de revenir à la télévision du samedi soir aux heures de grande écoute au Royaume-Uni.

“Il a réussi à tripler son salaire au Royaume-Uni Strictly et à battre la forte concurrence d’Alan Carr, le favori pour le poste, qui est ami avec de nombreux acteurs et l’équipe.”

Bruno devrait faire sa première apparition à BGT mardi pour un tournage au London Palladium.

Il empochera la même chose que les autres panélistes du BGT Amanda Holden, 51 ans et Alesha Dixon, 44 ans.

Bruno était le choix du chef du spectacle Simon Cowell pour remplacer l’ancien juge David Walliams, 51 ans, qui a quitté l’année dernière.

Amanda, mariée au producteur de disques Chris Hughes, célèbre également après avoir prolongé son contrat pour l’émission de petit-déjeuner de Heart FM jusqu’en 2024.

Une source a déclaré: “Les patrons sont ravis qu’elle reste.”

Elle faisait partie de ceux qui faisaient pression pour que Carr – son ami proche et co-vedette de l’émission immobilière BBC1 The Italian Job – soit recruté en tant que juge BGT.

Mais notre source a ajouté: “Simon a été le plus grand partisan de Bruno et pense qu’il a une qualité spéciale à l’écran qui ne peut pas être reproduite.”

Bruno a quitté Strictly il y a trois ans après avoir été remplacé par Anton, 56 ans.

Il a eu du mal à voyager des États-Unis au Royaume-Uni pendant la pandémie de Covid.

Bruno est également juge dans l’émission américaine Dancing With The Stars, où il empoche environ 1 million de livres sterling par série.

Un porte-parole de Britain’s Got Talent a refusé de commenter.

Amanda Holden tirait pour que son ami Alan Carr obtienne la place de juge

Amanda est mariée au producteur de disques Chris Hughes