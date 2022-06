Bruno Pereira, spécialiste des communautés indigènes du Brésil, est mort à 41 ans

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

SÃO PAULO, Brésil – Bruno Araújo Pereira, un expert brésilien des communautés autochtones isolées qui a mené des expéditions exténuantes dans des coins reculés de la forêt amazonienne, a été tué lors d’une attaque dans la vallée de Javari, dans l’ouest du Brésil, ont confirmé samedi les autorités. Il avait 41 ans. Les autorités ont annoncé que des restes humains récupérés dans une forêt isolée appartenaient à M. Pereira et Dom Phillips, un contributeur brésilien du Guardian et ancien rédacteur contractuel du Washington Post. Cette semaine, un pêcheur a avoué avoir tué les deux hommes alors qu’ils voyageaient sur un tronçon de rivière inhabité menant à la ville d’Atalaia do Norte, a indiqué la police. Les pêcheurs ont conduit les enquêteurs à l’endroit où les restes ont été enterrés.

La police a déclaré que M. Pereira et Phillips avaient été abattus. Au moins trois hommes sont en garde à vue.

M. Pereira, un fonctionnaire de longue date de l’agence brésilienne de protection des autochtones, accompagnait son ami et compagnon de voyage fréquent lors d’un voyage de reportage pour un livre que le journaliste britannique écrivait. sur la conservation en Amazonie. Les hommes voyageaient sur la rivière Itaquai pour interroger des équipes de surveillance autochtones qui cartographiaient les activités criminelles et défendaient leurs terres contre les envahisseurs.

C’est le genre de travail auquel M. Pereira a consacré sa carrière, collaborant étroitement avec les communautés autochtones et étudiant le sort des peuples isolés menacés par l’empiètement de la modernité. Défenseur passionné de l’Amazonie, M. Pereira a gagné la confiance des partenaires autochtones en s’intégrant et en investissant dans leurs communautés, selon des amis et des collègues. Il pouvait comprendre plusieurs langues de la vallée de Javari. On l’entendait souvent chanter des chansons autochtones. Il aimait raconter des histoires, disent ses amis et ses collègues, et avait un sens de l’humour plein d’esprit et universel qui lui permettait de se connecter avec des groupes qui sont souvent sceptiques à l’égard des étrangers.

« Quand tout le monde était désespéré, c’est Bruno qui a calmé l’équipe », a déclaré Lucas Albertoni, un médecin qui a accompagné M. Pereira lors de plusieurs expéditions. « Même dans les situations les plus sérieuses, les plus tendues, il fait une blague et tout le monde rit. Et les blagues sont si mondiales que les Blancs et les Autochtones rient. »

Depuis sa disparition le 5 juin, des amis ont plaisanté en disant que s’il avait été retrouvé, il les aurait maudits : « Vous avez mis trop de temps !

M. Pereira a fréquemment effectué des expéditions de plusieurs semaines en bateau et à pied dans l’épaisse jungle de la vallée de Javari, considérée comme le foyer de la plus grande concentration de personnes isolées au monde : des communautés autochtones qui ont évité et sont censées être protégées du monde extérieur. C’est un territoire sans loi plus grand que la Caroline du Sud où l’absence de l’État a permis à l’exploitation minière, à la pêche et à l’exploitation forestière illégales de s’installer.

M. Pereira avait reçu des menaces de mort au fil des ans, plus récemment de la part de pêcheurs illégaux peu avant son dernier voyage. Mais il était connu comme un chercheur et un guide méticuleux, planifiant soigneusement les itinéraires et la stratégie avec l’aide des communautés autochtones locales.

« C’était une personne qui a étudié et fait des recherches approfondies », a déclaré Leonardo Lenin, un ami qui travaille avec l’Observatoire des droits humains des peuples autochtones isolés et récemment contactés. M. Pereira croyait en l’importance de s’ancrer dans la région, a déclaré Lénine, affirmant que « nos pieds doivent être sur terre, nous devons sentir le feu ensemble, le ressentir en nous-mêmes ».

Lénine a dit que cela faisait il est particulièrement « douloureux et révoltant » d’entendre le président Jair Bolsonaro accuser M. Pereira de s’être lancé dans une « aventure ».

« Deux personnes dans un bateau, dans une région complètement sauvage comme celle-ci, est une aventure qui n’est pas recommandable pour une personne », a déclaré Bolsonaro, un défenseur de droite pour le développement de l’Amazonie et un critique des restrictions environnementales.

L’épouse de M. Pereira, Beatriz Matos, a déclaré à la télévision brésilienne Globo qu’elle avait été blessée et offensée par les paroles du président.

« Ce sont des déclarations qui contredisent l’extrême dévouement, le sérieux et l’engagement de Bruno dans son travail », a-t-elle déclaré. « Si son lieu de travail, notre lieu de travail et celui de beaucoup d’autres, est devenu un endroit dangereux, où nous avons besoin d’une escorte armée pour pouvoir travailler, il y a là quelque chose qui ne va pas du tout. Et le problème ne vient pas de nous. C’est avec celui qui a permis que cela se produise.

M. Pereira a rencontré Matos, un anthropologue, dans la vallée de Javari en 2015, selon un ami de la famille. M. Pereira était père de trois enfants, une fille de 16 ans issue d’une relation précédente et deux enfants, âgés de 2 et 3 ans, avec Matos.

M. Pereira est né à Pernambuco, un État du nord-est du Brésil, le long de la côte atlantique. Il d’abord allé en Amazonie au début des années 2000 en tant qu’employé d’une entreprise effectuant des travaux de reboisement autour d’une centrale hydroélectrique près de Manaus. Il a rejoint l’agence gouvernementale indigène, FUNAI, en 2010 et est devenu coordinateur général pour les communautés isolées, travaillant à Brasilia.

Sous sa direction, l’agence a réalisé en 2019 la plus grande expédition de contact autochtone depuis les années 1980. Cette même année, il a coordonné une opération de démantèlement d’un système minier illégal dans la vallée de Javari.

Ensuite, Bolsonaro est arrivé au pouvoir – et a rapidement réduit le financement de l’agence. M. Pereira a été démis de ses fonctions.

M. Pereira a accompagné Phillips lors d’un voyage de 17 jours dans la vallée de Javari pour un article 2018 dans le Gardien. Phillips a commencé l’histoire avec une description d’une matinée avec M. Pereira : « Vêtu juste d’un short et de tongs alors qu’il s’accroupit dans la boue près d’un feu, Bruno Pereira, un fonctionnaire de l’agence indigène du gouvernement brésilien, ouvre le crâne bouilli de un singe avec une cuillère et mange sa cervelle au petit-déjeuner alors qu’il discute de politique.

M. Pereira a dit Phillips sur les défis de travailler avec un gouvernement qui privait l’agence de ressources essentielles. Mais il a minimisé les difficultés pour des fonctionnaires comme lui.

« Il ne s’agit pas de nous », a déclaré M. Pereira. « Les indigènes sont les héros. »

Jusqu’à sa mort, il travaillait comme conseiller pour l’Union des peuples autochtones de la vallée de Javari, ou Univaja. Il avait formé des Autochtones qui ne parlaient pas portugais à utiliser la technologie satellitaire pour cartographier les invasions sur leur territoire. Lorsqu’il a accompagné Phillips lors de son dernier voyage, il ne travaillait pas à titre officiel.

Tout au long de sa carrière, M. Pereira a cru en l’importance d’éviter les contacts avec les peuples autochtones isolés. Mais comme l’a écrit Phillips, ses expéditions de surveillance ont fourni des « renseignements inestimables » pour aider à protéger ces communautés.

M. Pereira n’a pris contact avec des communautés isolées que pour éviter des conflits avec d’autres groupes. En 2019, il a aidé à négocier un accord entre les Korubo et les Matis dans la vallée du Javari afin que l’un n’empiète pas sur le territoire de l’autre, a déclaré Artur Nobre Mendes, ancien président de la FUNAI. Lorsque M. Pereira s’est approché du Korubo, a déclaré Nobre, il a amené avec lui des personnes du Korubo qu’il avait déjà contactées.

« Il y a plusieurs dilemmes que nous avons traversés pour prendre cette décision, et bien d’autres même pour que ces images soient visibles pour le monde entier », a déclaré M. Pereira à TV Globo à propos de l’expédition en 2019. « Mais les gens ont aussi le droit de choisir comment vivre et de posséder leur terre, et nous continuerons à nous battre pour cela. Il est temps que chacun sorte de sa propre bulle et comprenne qu’il existe d’autres Brésils. ”

Albertoni, le médecin qui accompagnait M. Pereira lors d’expéditions, a déclaré que M. Pereira tenait à apprendre des chants ancestraux importants pour la culture des communautés où il passait du temps. Il s’est rappelé avoir vu M. Pereira chanter avec une communauté Kanamari pendant qu’ils buvaient tous de l’ayahuasca, un breuvage psychoactif traditionnel qui est sacré dans de nombreuses cultures autochtones.

« Vous pouviez voir à quel point Bruno était une âme éclairée », a déclaré Albertoni. « Là-bas, dans le noir, on ne pouvait pas faire la différence entre lui et les peuples autochtones chantant dans leur langue, car sa relation avec eux et leur culture était si intense. »

Il avait commencé à enseigner à ses jeunes enfants les chansons Kanamari, a déclaré Albertoni.

« Ce qui m’a surpris, c’est sa sensibilité et son désir d’en savoir plus », a déclaré Beto Marubo, coordinateur chez Univaja et membre de la communauté Marubo. Il a décrit M. Pereira comme une « personne joyeuse et enjouée » qui a réussi à entrer en contact avec des peuples autochtones souvent réservés. « Les indigènes en sont venus à le respecter en tant que connaisseur de la jungle… des dangers et des connaissances qu’offre la jungle.

Un membre de la communauté Kanamari qui était avec M. Pereira dans les jours et les heures précédant sa disparition a décrit sa mort comme « une grande perte pour tous les habitants du Javari ».