Bruno Mars retire Silk Sonic de la course aux Grammys 2023

Bruno Mars, la moitié du duo Silk Sonic, a annoncé que lui et Anderson .Paak se retiraient de leur album “An Evening With Silk Sonic” de la considération des Grammys.

Le duo a obtenu quatre nominations aux Grammy Awards en 2022, pour leur tube “Leave The Door Open”. La chanson a été nominée pour le disque de l’année, la chanson de l’année, la meilleure performance R&B et la meilleure chanson R&B.” Silk Sonic a remporté le Grammy pour les quatre catégories pour lesquelles ils ont été nominés.

Bruno a annoncé le retrait du duo de la cérémonie de 2023 dans un communiqué via Pierre roulante.

BRUNO MARS ANNONCE QU’IL FOURNIRA 24 000 REPAS DE GRÂCE AUX MOINS CHANCEUX À HAWAÏ

“Andy et moi, et tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, avons gagné au moment où le monde a répondu à” Leave The Door Open “”, a déclaré Mars. “Nous remercions les Grammys de nous avoir permis de jouer sur leur plateforme – pas une mais deux fois – et nous a décernés lors de la cérémonie de l’année dernière. Nous serions fous de demander quoi que ce soit de plus.”

Bruno remercie également tous ceux qui les ont soutenus ainsi que leur album.

“Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet et qui l’ont défendu. Nous avons vraiment tout mis sur ce disque, mais Silk Sonic aimerait gracieusement, humblement et surtout, sexuellement, renoncer à soumettre notre album cette année”, le ” Uptown Funk “, a poursuivi le chanteur. “Nous espérons que nous pourrons célébrer avec tout le monde une excellente année de musique et participer à la fête. Merci d’avoir permis à Silk Sonic de prospérer.”

Silk Sonic a sorti “Leave the Door Open”, son premier single en mars 2021 et a sorti son premier album “An Eventing with Silk Sonic” en novembre 2021.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Les nominations aux Grammy Awards seront annoncées le 15 novembre 2022 pour la cérémonie du 5 février 2023.