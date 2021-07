Bruno Mars et Anderson .Paak lâchent le clip rétro « Skate »

Silk Sonic glisse dans l’été avec sa nouvelle chanson, « Skate ».

Le duo R&B de Bruno Mars et Anderson .Paak a sorti vendredi son dernier morceau groovy et un autre clip rétro optimiste, quatre mois après la sortie de leur premier single, « Leave the Door Open ».

Le clip s’ouvre avec Mars et .Paak jouant de la batterie à l’extérieur pendant que des femmes font du patin à roulettes et dansent autour d’elles. « Skate » offre aux téléspectateurs cette nostalgie du bien-être des années 70 pour leur donner l’impression de glisser, de glisser et de glisser dans l’été.

« J’essaye de rouler, j’essaye de rouler/j’essaye de flotter, j’essaye de glisser/Non, non, ne sois pas timide, prends juste ma main et accroche-toi bien », chante Mars dans le refrain .

« Skate » est le deuxième single du groupe issu de leur premier album studio, « An Evening With Silk Sonic », qui a été teasé plus tôt cette année. Voici tout ce que nous savons sur le groupe et leur prochain album très attendu.

La légende emblématique du funk Bootsy Collins a nommé le duo Silk Sonic. Mars est un chanteur primé aux Grammy Awards, connu pour ses chansons à succès telles que « Just The Way You Are » et « Grenade », et .Paak est une icône du hip-hop qui a d’abord suscité l’anticipation avec son album révolutionnaire de 2016 « Malibu ».

La collaboration était organique, a déclaré Mars à Zane Lowe d’Apple Music en mars. Mars a dit qu’il avait appelé .Paak le jour de son anniversaire et lui avait dit de venir en studio pour enregistrer et .Paak s’est présenté ivre parce que, eh bien, c’était son 25e anniversaire.

« Ça a fait boule de neige. Et c’était comme, eh bien, envie de revenir demain ? Et nous avons continué à proposer de la musique. C’était comme si vous tombiez amoureux de la musique en premier lieu. Et jouer avec votre pote… Il n’y a pas de plan, juste travailler les pièces et essayer de s’exciter les uns les autres », a déclaré Mars.

Le supergroupe musical a ensuite fait ses débuts à la télévision aux Grammy Awards 2021 plus tard dans le mois.

Collins racontera également le prochain album de Silk Sonic. « Il représente ce qu’est une superstar », a déclaré Mars dans une interview en mars avec Sirius XM Hits 1. « Nous avons grandi en écoutant ça, et il a cette voix emblématique… Nous avions besoin d’un vrai OG pour l’héberger. »

Quelle est la date de sortie de l’album ?

Le premier album du groupe a un nom, « An Evening With Silk Sonic », mais aucune date de sortie officielle. Mais, Mars et .Paak ont ​​tous deux confirmé plus tôt cette année que l’album est déjà terminé.

«Nous nous sommes enfermés et avons fait un album. Le groupe s’appelle Silk Sonic », a écrit Mars sur Instagram en février. De même, .Paak a également annoncé la nouvelle à ses abonnés.

« NOUS AVONS FAIT UN ALBUM !! » .Paak a annoncé. « ROCKET EMOJIS ET TOUT CELA !!! »

Bien qu’ils aient gardé les détails de leur album près de leur poitrine, Mars a dit que travailler sur l’album lui donnait l’impression « d’être à nouveau un enfant ».

« En grandissant en jouant de la musique, vous vous enfermez dans le garage avec votre ami, Andy à la batterie, moi à la guitare, travaillant les parties et essayant juste d’écrire les meilleures chansons possibles. Et j’espère que si nous l’aimons, alors le le monde va l’aimer », a-t-il déclaré dans l’interview de SiriusXM.

« Leave the Door Open » : chansons publiées jusqu’à présent

Avant « Skate », Silk Sonic a sorti son premier single, « Leave the Door Open » en mars. Dans le clip, .Paak est à la batterie et Mars au piano, et le duo est soutenu par un groupe complet à la basse, une conga et des instruments à percussion – tous vêtus de looks qui dégagent cette sensation rétro caractéristique.

« Leave The Door Open » donne des vibrations de chanson d’amour douces et old school par Anita Baker, qui saurait une chose ou deux sur une chanson d’amour romantique émouvante, et les médias sociaux sont là pour ça.

@Deeclectic a tweeté en mars: « oh d’accord.. ce Bruno Mars et Pak (sic) est dope. des vibrations tellement saines. »

Certains fans étaient ravis que Mars, qui n’a pas sorti d’album depuis « 24K Magic » en 2016, soit revenu avec une nouvelle musique.

« BRUNO MARS EST DE RETOUR », a tweeté @horandowney.

