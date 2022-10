Bruno Lage: Temps écoulé chez les Wolves lamentables pour l’entraîneur-chef portugais | Nouvelles du football

Trente et un matchs dans un relais qui s’est terminé après 46 d’entre eux, Bruno Lage avait les Wolves au septième rang du tableau de Premier League et à cinq points des places en Ligue des champions. Depuis, son équipe s’est désintégrée et il se retrouve au chômage.

Une victoire en 15 matchs reflète cette baisse spectaculaire. Ce n’est pas seulement qu’ils sont les moins bons buteurs de la Premier League cette saison. C’est le fait qu’ils ont marqué moins de buts que Burnley depuis avril – et Burnley a été relégué en mai.

Lage n’a pas réussi à atteindre ses objectifs avec une équipe qui ne les marque pas.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de West Ham contre les Wolves



Bien qu’il y ait eu des huées et des chants vers la fin de la défaite 2-0 contre West Ham samedi soir, la majorité des supporters des Wolves ont conservé un certain espoir que les résultats tourneraient. Beaucoup pensaient que le talent au sein de l’équipe l’emporterait.

Le nom de Lage a été scandé haut et fort lors de ses deux derniers matchs à domicile et ne peut pas indiquer un manque de soutien. Même Dean Saunders et Stale Solbakken ont eu un meilleur bilan lors de leurs 15 derniers matchs. Quelle que soit la ligue dans laquelle vous vous trouvez, cela ne manquera pas d’aigrir un peu l’ambiance.

Image:

Bruno Lage dit au revoir aux loups





Mais les événements à Londres ressemblaient à une fin, un manager qui s’était égaré. Ruben Neves, meilleur joueur des Wolves, hors de position en défense. Le petit Daniel Podence devant. Nelson Semedo sur l’aile. Une équipe qui n’est pas prête à jouer sur ses propres forces.

Il y avait eu de l’optimisme cet été. Lage a été soutenu comme jamais auparavant, même si cet investissement était déséquilibré. Matheus Nunes, une signature de 38 millions de livres sterling du Sporting, semble une belle perspective. Goncalo Guedes est venu avec une grande réputation et une grosse somme de 27,5 millions de livres sterling.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez Bruno Lage parler après son dernier match à la tête des Wolves



Mais Nunes n’est pas un milieu de terrain buteur et Guedes attend toujours son premier but des Wolves après huit apparitions décevantes. Le jeu se joue dans les deux cases et c’est là que la prise de décision a été discutable tant sur le terrain qu’en dehors.

Cela vaut la peine de commencer là où tout le monde veut – avec cet appel largement critiqué de permettre au capitaine Conor Coady de partir en prêt à Everton. C’est une décision qui a déclenché une réaction de perplexité à l’époque et qui a semblé plus inexplicable au fil des semaines.

Image:

Conor Coady a quitté les Wolves pour rejoindre Everton en prêt cet été





En vérité, il y avait une certaine logique là-dedans. Les frais pour Coady dépasseront probablement les 12 millions de livres sterling pour un joueur qui aura 30 ans en février. Signer Nathan Collins, 21 ans, comme son remplaçant était logique sur le plan commercial et il y a de l’espoir qu’il puisse devenir un véritable atout.

Mais même en laissant de côté les qualités de leadership de Coady, le voir prospérer dans un back four – le système pour lequel il était jugé inadapté – a été embarrassant. Le carton rouge de Collins contre Manchester City et la suspension de trois matches qui a suivi ont laissé les Wolves exposés.

La vente de Willy Boly couplée à un manque de confiance dans les jeunes options de sauvegarde Toti Gomes et Yerson Mosquera a persuadé Lage de mettre Neves là-bas. Tel est le talent du Portugais, il a fait un travail parfaitement passable mais l’optique est misérable et indique une mauvaise planification.

Image:

Daniel Podence est le meilleur buteur des Wolves cette saison avec deux buts





Et pourtant, tout cela n’est qu’une simple distraction compte tenu des problèmes à l’autre bout du terrain. Après tout, les Wolves sont entrés dans le match de Manchester City la dernière fois à Molineux avec le meilleur bilan défensif de la Premier League. C’est un manque de buts qui a coûté à Lage.

Trois sur huit cette saison. Dix sur 16 depuis avril. Le résultat est que lorsque les Wolves prennent du retard – comme ils l’ont fait en première mi-temps contre West Ham et à la première minute contre Manchester City – la perspective de retrouver un moyen de revenir dans le match semble inutilement lointaine.

Là aussi, une décision de prêt controversée a été critiquée. Fabio Silva a marqué plus de buts depuis son prêt à Anderlecht que les Wolves n’ont réussi en équipe sans lui. Au moins, cette décision semble être la bonne décision pour le développement du jeune.

Image:

Fabio Silva a quatre buts en prêt à Anderlecht tandis que les Wolves ont du mal devant





Mais il a quand même été quelque peu choquant d’écouter Lage parler de la façon dont son équipe est complètement différente avec un attaquant. Cela semble être une prise de conscience tardive étant donné que les Wolves l’ont laissé jusqu’au jour de la date limite pour compléter Raul Jimenez hors de forme et blessé en attaque.

Guedes a joué au centre de Valence mais n’est plus considéré comme une option là-bas. Sasa Kalajdzic avait la réputation d’être sujet aux blessures et s’est dûment effondré lors de ses débuts après son arrivée de 15,4 millions de livres sterling. Si Diego Costa était vraiment une option viable, pourquoi les Wolves ont-ils d’abord cherché ailleurs?

Ce sont peut-être des questions pour le directeur technique Scott Sellars et le président Jeff Shi. Pour Lage, c’est maintenant le problème de quelqu’un d’autre. L’espoir pour les Wolves est que son départ déclenche une amélioration de la forme, qu’une nouvelle voix dans le vestiaire sera la bienvenue.

Image:

Diego Costa fait ses débuts avec les Wolves contre West Ham au stade de Londres





Étant donné que Lage a connu une baisse similaire à Benfica – remportant le titre de manière spectaculaire avant qu’une série incongrue de deux victoires sur 12 ne le voit limogé – il est juste de se demander si son penchant pour les longues rencontres peut avoir un effet lassant sur ses joueurs.

Cela ne veut pas dire que Lage était impopulaire. Il est vrai qu’il n’a jamais reproduit le lien avec les supporters dont jouissait Nuno Espirito Santo, l’homme qui a emmené les Wolves du Championnat vers l’Europe. Il n’y avait pas de célébrations avec lesquelles les fans pouvaient s’engager.

Mais il était une figure populaire dans le club, plus sympathique que son prédécesseur. De nombreux joueurs ont salué sa volonté de discuter d’idées. En fin de compte, l’impression était qu’il n’en avait plus. Son successeur devra trouver les solutions.

Il se peut que la correction vienne rapidement. Costa s’est montré prometteur lors de ses débuts, tandis que Collins et Neves reviendront de suspension avant un match à domicile contre Nottingham Forest. Une victoire sur leurs compagnons de lutte pourrait sortir les Wolves de la zone de relégation.

Même avec une équipe déséquilibrée, c’est un groupe de joueurs talentueux. Lage se demandera probablement s’il aurait pu renverser la vapeur avec plus de matchs. Les loups pourraient se demander s’ils auraient jamais été dans cette situation s’ils lui en avaient donné moins.