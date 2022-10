Bruno Lage, limogé des Wolves menacés de relégation

Bruno Lage a passé 51 matchs aux commandes des Wolves. Zac Goodwin/PA Images via Getty Images

Les loups ont a annoncé le limogeage du manager Bruno Lage dimanche après un début de saison décevant avec l’équipe de Premier League languissant dans la zone de relégation.

Les loups ont glissé vers leur quatrième défaite de la campagne avec une défaite 2-0 à West Ham United samedi, un résultat qui les a laissés à la 18e place avec six points en huit matchs.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Lage, 46 ans, a succédé à Molineux à son compatriote portugais Nuno Espirito Santo avant le début de la saison dernière, guidant les Wolves à la 10e place du classement.

Les loups, qui n’ont gagné qu’une seule fois lors de leurs 15 derniers matches de championnat, ont eu du mal devant le but avec leurs trois frappes cette saison les plus basses de l’élite.

“Bruno est un excellent entraîneur, un manager travailleur et dévoué, et un homme chaleureux, sage et honnête”, a déclaré le président des Wolves, Jeff Shi, dans un communiqué.

“Lui et son personnel ont été un plaisir de travailler avec eux tout au long de leur séjour chez Wolves, c’est donc avec beaucoup de tristesse que nous avons dû prendre ce qui a été une décision difficile.

“Honnêtement, je n’ai aucun doute sur les capacités de Bruno, et je suis sûr qu’il réussira ailleurs, mais la forme et les performances de l’équipe au cours des derniers mois signifient que nous n’avons pas d’autre choix que d’agir.”