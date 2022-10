Bruno Lage: les Wolves limogent l’entraîneur-chef après la quatrième défaite de la saison de Premier League | Nouvelles du football

Les loups ont limogé l’entraîneur-chef Bruno Lage après que la défaite de samedi à West Ham les ait vus glisser dans la zone de relégation.

La défaite 2-0 au stade de Londres était la quatrième de la saison des Wolves et la hiérarchie du club a décidé qu’il était temps de changer de manager et une annonce est attendue aujourd’hui.

Les loups ont dépensé 100 millions de livres sterling pour de nouvelles recrues cet été alors que Lage cherchait à façonner une équipe à son image, mais le Portugais n’a pas été en mesure de transformer la fortune de son équipe et son mandat de 15 mois est maintenant terminé.

Depuis une victoire 2-1 contre Aston Villa à Molineux le 2 avril, les Wolves n’ont remporté qu’un seul de leurs 15 derniers matchs en Premier League.

S’exprimant après la dernière défaite des Wolves samedi – un match qui s’avérerait être le dernier en charge de Lage – il a déclaré: “Nous sommes sous pression.

“Nous continuerons à travailler. Je sais que les fans nous soutiennent. Nous essayons de faire de notre mieux pour eux. Nous sommes dans un mauvais moment, nous n’avons ni buts ni victoires.

“Nous devons continuer à travailler. Je peux promettre que nous travaillerons dur chaque jour pour apporter de bons matchs et des victoires à l’équipe.”

Le premier match des Wolves de l’ère post-Lage est à Chelsea en Premier League samedi prochain.

Temps pour Lage chez les loups lamentables

Trente et un matchs dans un relais qui s’est terminé après 46 d’entre eux, Bruno Lage avait les Wolves au septième rang du tableau de Premier League et à cinq points des places en Ligue des champions. Depuis, son équipe s’est désintégrée et il se retrouve au chômage.

Une victoire en 15 matchs reflète cette baisse spectaculaire. Ce n’est pas seulement qu’ils sont les moins bons buteurs de la Premier League cette saison. C’est le fait qu’ils ont marqué moins de buts que Burnley depuis avril – et Burnley a été relégué en mai.

Lage n’a pas réussi à atteindre ses objectifs avec une équipe qui ne les marque pas.

Bien qu’il y ait eu des huées et des chants vers la fin de la défaite 2-0 contre West Ham samedi soir, la majorité des supporters des Wolves ont conservé un certain espoir que les résultats tourneraient. Beaucoup pensaient que le talent au sein de l’équipe l’emporterait.

Le nom de Lage a été scandé haut et fort lors de ses deux derniers matchs à domicile et ne peut pas indiquer un manque de soutien. Même Dean Saunders et Stale Solbakken ont eu un meilleur bilan lors de leurs 15 derniers matchs. Quelle que soit la ligue dans laquelle vous vous trouvez, cela ne manquera pas d’aigrir un peu l’ambiance.

Mais les événements à Londres ressemblaient à une fin, un manager qui s’était égaré. Ruben Neves, meilleur joueur des Wolves, hors de position en défense. Le petit Daniel Podence devant. Nelson Semedo sur l’aile. Une équipe qui n’est pas prête à jouer sur ses propres forces.