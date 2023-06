Bruno Guimaraes doit-il être un 8 ou un 6, ou les deux, à l’arrivée de Tonali ?

Ésope a écrit mille fables, il n’est donc pas surprenant que quelques tablettes de cire puissent s’appliquer à Bruno Guimaraes.

Prenez cette histoire. Un âne vivait dans un champ agréable, plein de soleil et d’ombre, et plein d’herbe. Il était content mais n’avait jamais quitté le paddock. Un jour, il vit passer un autre âne sur le chemin voisin. L’autre âne tirait une charrette mais passait devant chaque porte verrouillée le long de la piste, continuant à remonter la vallée vers de nouveaux pâturages.

« J’envie votre liberté », a déclaré le premier âne. « J’aimerais faire ce que tu fais. »

La semaine suivante, il a reçu sa chance. Mais ce n’est que lorsqu’il a porté le harnais et senti le fouet du charretier qu’il s’est vraiment rendu compte que la « liberté » du deuxième âne n’était pas ce qu’elle semblait au premier abord.

Vous pouvez lire le rôle de milieu de terrain de Guimaraes dans ce sens. Il y a eu une école de pensée – y compris certains membres du personnel d’entraîneurs de Newcastle United – selon laquelle le joueur de 25 ans devrait avoir la liberté relative du rôle de n ° 8. Cette théorie a gagné en popularité auprès de certains observateurs alors que Newcastle se rapproche de la signature de Sandro Tonali.

Aux côtés de Kieran Trippier, Guimaraes est le passeur le plus créatif de l’équipe, donc le sentiment est qu’il devrait être autorisé à monter sur le terrain, débloquant le potentiel offensif de Newcastle, avec quelqu’un d’autre assis profondément. La logique est facile à voir et l’inconnu est toujours le plus séduisant.

Mais il n’a pas été testé. Cela lui donnerait-il vraiment la liberté ? Ou serait-il harnaché ?

Que ce soit pour l’Athletico Paranaense, Lyon, Newcastle ou l’équipe nationale du Brésil, Guimaraes n’a jamais toujours joué en tant que n ° 8.

Howe l’a presque toujours lancé en tant que n ° 6 dans un 4-3-3 (plus sur les exceptions plus tard). La semaine dernière, lors du match amical international du Brésil contre la Guinée, l’entraîneur par intérim Ramon Menezes a mis en place un 4-3-3, donnant à Joelinton ses débuts au n ° 8. Lorsqu’il a amené Guimaraes à la place de son coéquipier, le remplacement a déclenché un retour à 4-2-3-1.

À Lyon, où il a joué la plupart de ses minutes seniors jusqu’à présent, Guimaraes a passé environ les deux tiers de son temps dans ce 4-2-3-1, jouant aux côtés de Thiago Mendes dans un double pivot en profondeur.

Parfois, l’entraîneur de l’époque, Rudi Garcia, est passé à une formation 3-4-3, avec Houssem Aouar comme faux neuf. Dans cette configuration, Guimaraes jouerait devant Mendes, poussant vers l’avant pour soutenir Aouar. Ces minutes donnent la meilleure impression de ses performances – bien qu’il ne s’agisse bien sûr pas d’une comparaison directe et qu’il s’agisse d’un échantillon de taille limitée.

En voici un exemple, face à Sochaux. Jouant plus en avant, il dépossède Younes Kaabouni.

Il roule ensuite en avant. Sa position de départ plus élevée signifie qu’il est déjà au-delà du trio de milieu de terrain de Sochaux et qu’il a le temps de choisir une passe dangereuse…

… à l’ancien attaquant de Newcastle Islam Slimani.

Howe aime que ses No 8 soient pressés haut. À première vue, mettre le passeur le plus dangereux de l’équipe en position d’exploiter les transitions est un atout majeur.

Le tableau des pizzas suivant – utilisant les données de smarterscout – examine les minutes de Guimaraes dans une position de milieu de terrain central plus avancée en 2021-22. Bien que l’échantillon ne soit peut-être pas si important (avec 547 minutes au milieu de terrain central), son intensité défensive – la fréquence à laquelle le joueur est le défenseur le plus pertinent lorsque son équipe est hors de possession – est supérieure à tous les autres milieux de terrain centraux sauf 3%. dans les cinq meilleures ligues européennes.

« Il a l’œil pour les passes, à la fois courtes et longues », a déclaré Howe à son sujet avant la saison dernière. « Et il a un moteur brillant, dont vous avez besoin pour la Premier League. » S’il était transféré au n ° 8 du système de Howe, il semble garanti que Guimaraes créerait ses propres opportunités à partir des revirements et serait ensuite en mesure de les exploiter.

Il offre également la possibilité de débloquer sa capacité de transport. À Lyon, il a utilisé son dribble pour faire progresser le ballon vers le haut plus que presque tout autre milieu de terrain de Ligue 1 – étant donné un degré de protection par son partenaire de milieu de terrain Mendes restant à couvert.

Cependant, depuis qu’il a rejoint Newcastle, cette capacité a été présentée à beaucoup moins d’occasions. La saison dernière, il était autour de la moyenne de la ligue.

Il y a eu des flashs. Ici, contre Everton, Joelinton est temporairement tombé dans le rôle de n ° 6, avec Guimaraes un n ° 8.

Il est libre de s’aventurer vers le haut du terrain, le faisant progresser de près de 40 mètres…

… avant de le faire jouer à Callum Wilson, qui offre un finish exceptionnel.

Il y a eu un exemple similaire contre Southampton, où il a éclaté en défense, cette fois-ci en marquant lui-même.

Cependant, la principale raison invoquée pour faire avancer Guimaraes est sa puissance dans les demi-espaces. Le Brésilien adore glisser sur le côté droit pour jouer des triangles avec Trippier et Miguel Almiron.

Regardez où Newcastle a joué des passes offensives de grande valeur…

Et comparez-le à l’endroit où Guimaraes a créé des occasions de la saison dernière.

Cela ressemble à un débat ouvert et fermé. Déplacez Guimaraes vers le rôle n ° 8 du côté droit. Laissez-le appuyer et créer ses propres opportunités à partir de chiffres d’affaires élevés. Donnez-lui la liberté d’utiliser cette capacité de portage, sachant qu’il a un numéro 6 de couverture derrière. Et, contre les blocs bas en particulier, laissez-le s’asseoir dans ce demi-espace et décocher la défense.

Mais attendez un instant. Guimaraes a eu cette opportunité contre Leeds United en mai. Joelinton a commencé le match en tant que milieu de terrain profond, Bruno avançant.

Cela ne s’est pas passé comme prévu.

Il a réussi avec seulement un tiers de ses dribbles, contre une moyenne de 60,7 % pour la saison. Il a été dépossédé à 12 reprises, 50 % de plus que d’habitude.

Une partie de cela est compréhensible – Guimaraes souffrait d’une blessure à la cheville, tandis que les joueurs créatifs dans des positions avancées sont beaucoup plus susceptibles de perdre le ballon. Cependant, quelques exemples du match révèlent des problèmes potentiels.

Stylistiquement, il n’est pas le genre de n ° 8 que Howe a généralement sélectionné – celui qui fait irruption dans la surface avec des courses hors balle. Si vous remontez jusqu’au graphique de la pizza illustrant son rôle plus avancé à Lyon, cela montre qu’il se situe dans le quartile inférieur pour les réceptions de balle dans la surface adverse et dans les trois pour cent inférieurs pour le volume de tirs.

Ici, il se déplace au centre pour offrir une option à Joelinton.

La défense n’est engagée par aucun mouvement de Newcastle et il est envahi par Sam Greenwood et Patrick Bamford, perdant le ballon.

Bruno est bon sous pression. Il a effectué 23,5 passes par 90 avec un adversaire à moins de deux mètres de lui la saison dernière, le deuxième total le plus élevé de la ligue, avec une précision compétitive de 83%.

La question est : peut-il encore faire ses passes les plus dangereuses sous ce genre de pression ? Et avec lui jouant le n ° 8, y a-t-il suffisamment d’autres attaquants pour perturber les défenseurs? Quelques minutes plus tard, Guimaraes est dans sa chaîne préférée. Sous la pression de Greenwood et face à une défense bien rodée de Leeds…

… il tente une balle miraculeuse à Almiron. La passe est dépassée et tourne pour un coup de pied de but.

Autour de ce point, avec Newcastle un but vers le bas, Howe a apporté des changements. Il a changé la formation en 4-2-3-1, déplaçant Guimaraes pour jouer aux côtés de Joelinton. Quelques instants plus tard, c’est arrivé.

Passant d’un rôle plus profond, Guimaraes récupère le ballon dans le demi-espace droit sans pression. Regardez combien de défenseurs sont occupés par la large course d’Alexander Isak – un mouvement que Guimaraes ne ferait généralement pas lui-même s’il jouait le n ° 8.

Contre-intuitivement, jouer plus profondément lui a donné plus de liberté. Il a un âge pour recevoir le ballon et jouer le retour à Isak, qui est emmitouflé dans la surface par Max Wober, conduisant à la pénalité d’égalisation.

C’est la clé du succès de Guimaraes dans le demi-espace. C’est en choisissant quand partir du n°6 de manière opportuniste qu’il présente le plus de danger. En étant dans cet espace en permanence – et en étant marqué – il nie ses propres forces.

Voici un exemple de la journée d’ouverture de la saison dernière. Willock, jouant en tant que n ° 8 du côté droit, occupe l’arrière gauche de Nottingham Forest, créant un grand écart entre lui et le défenseur central gauche. Regardez dans quel espace Guimaraes peut recevoir le ballon…

… lui permettant de glisser le ballon dans cet espace créé par le positionnement de Willock, bien que le tir d’Almiron soit sauvé par les jambes de Dean Henderson. Le modèle est presque identique à celui de Leeds.

Cela a conduit à une passe décisive contre Fulham. Sean Longstaff, le n ° 8 du côté droit, occupe les milieux de terrain Harrison Reed et Andreas Pereira, permettant à Guimaraes de dériver dans le demi-espace.

Avec la défense sur les talons du mouvement de Longstaff, personne ne peut réagir au sprint en avant d’Almiron…

… qui vole brillamment dans la passe de Guimaraes.

Voici la leçon. Guimaraes semble dangereux dans l’espace n ° 8, non pas parce que sa meilleure position est au n ° 8, mais parce qu’il n’y est généralement pas.

Déplacez-le là de façon permanente et cet espace disparaît. En commençant plus en avant, il invite la pression sur lui-même et a moins de coureurs avant pour occuper les défenseurs.

Dans son rôle plus profond, Guimaraes peut être sélectif, se déplaçant dans les demi-espaces de manière opportuniste lorsqu’une occasion se présente. Il jouera une fréquence de passes plus faible à partir de cette position, mais elles sont beaucoup plus dangereuses.

L’arrivée imminente du milieu de terrain de l’AC Milan Tonali est une progression de ce plan. Comme expliqué par L’athlétisme la semaine dernière, l’Italien n’a pas été signé en tant que spécialiste n ° 6, permettant à Guimaraes d’avancer, mais en tant que n ° 8 polyvalent.

Cependant, l’expérience de Tonali de jouer dans un double pivot aux côtés d’Ismael Bennacer à Milan signifie qu’il est facilement capable de jouer le rôle de n ° 6 dans les phases de jeu individuelles. Longstaff et Joelinton le font déjà occasionnellement, mais cela ajoute une sophistication supplémentaire à la fluidité du milieu de terrain de Newcastle.

Newcastle envisage toujours d’ajouter un n ° 6 cette fenêtre, mais l’arrivée de Tonali signifie qu’il est peu probable qu’il soit un joueur indexé pour le onze de départ, Guimaraes devant rester sur place. Au lieu de cela, ce joueur fournirait plutôt une couverture en cas de blessure et laisserait à Howe des options en ce qui concerne le déploiement de Guimaraes.

Voici une dernière fable d’Ésope. Un riche fermier a appelé ses fils sur son lit de mort.

« Ne quittez pas cette terre », leur a-t-il dit dans ses derniers souffles. « Quelque part sur la ferme est enterré un riche trésor. Ne ménagez aucune énergie dans votre recherche.

Dès sa mort, les fils suivirent ses instructions. Ils étaient industrieux et travailleurs, couvrant chaque parcelle de terrain, retournant chaque pierre.

Il n’y avait pas de trésor à trouver, mais au moment de la moisson, ayant sillonné tous les champs, leurs bénéfices dépassaient de loin ceux de n’importe quel voisin. Leur industrie elle-même était le trésor.

Il en va de même pour Bruno Guimaraes. Ce n’est qu’en faisant avec diligence le travail acharné à la base du milieu de terrain que les éclairs de brillance peuvent être déterrés.