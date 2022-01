Bruno Guimaraes devrait subir un examen médical avec Newcastle vendredi avant le transfert de 33 millions de livres sterling de Lyon | Nouvelles du centre de transfert

Bruno Guimaraes doit subir un examen médical vendredi avant de terminer son déménagement à Newcastle.

Guimaraes passera un examen médical dans son pays natal, le Brésil, après que Newcastle ait convenu d’un package d’une valeur d’environ 33 millions de livres sterling plus des add-ons avec le club français de Lyon pour signer le milieu de terrain.

Arsenal faisait partie d’un certain nombre de clubs intéressés par la signature de Guimaraes, qui a également été surveillé de près par Manchester United et le PSG, mais l’équipe d’Eddie Howe est maintenant sur le point de décrocher la signature du joueur de 24 ans.

Guimaraes a fait 25 apparitions dans toutes les compétitions pour Lyon cette saison, enregistrant six passes décisives. Il a trois sélections pour l’équipe nationale du Brésil.

Pourquoi Newcastle veut Guimaraes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après que Newcastle ait accepté une rémunération pour le milieu de terrain lyonnais Bruno Guimaraes, Anton Toloui explique ce que les fans peuvent s’attendre à voir de lui



Anton Toloui de Sky Sports News :

« Bruno Guimaraes est un milieu de terrain profond, techniquement doué, un passeur exceptionnel et une rétention de balle brillante. Vous trouverez très peu de joueurs meilleurs pour garder le ballon et passer le ballon vers l’avant.

« C’est aussi un travailleur acharné, ce qui est un élément de son jeu qui est massivement sous-estimé. Par exemple à Lyon cette saison, il a couvert plus de terrain par match que tout autre joueur de cette équipe, donc il met vraiment le travail aussi. .

« Il joue le meilleur football de sa carrière à Lyon et c’est un autre joueur qui s’est amélioré saison après saison. »

Newcastle cible Brighton’s Burn

Newcastle veut également signer le défenseur de Brighton Dan Burn, selon une source Sky Sports Nouvelles ils ont déjà fait une offre de 7 millions de livres sterling.

Les Magpies ont voulu signer un défenseur central gaucher toutes fenêtres pour s’associer à Jamaal Lascelles.

Image:

Dan Burn a fait 16 apparitions dans toutes les compétitions pour Brighton cette saison



Mais ils ont jusqu’à présent échoué dans leurs tentatives de signer Sven Botman, Diego Carlos et Benoit Badiashile.

Burn – un fan d’enfance de Newcastle né dans la ville voisine de Blythe – est désormais une cible de choix à quatre jours de la fenêtre.

Le joueur de 29 ans est entré dans les 18 derniers mois de son contrat avec Brighton. Le défenseur de 6 pieds 7 pouces, qui a rejoint Brighton depuis Wigan en 2018, peut également jouer à l’arrière gauche.

Newcastle doit payer 45 millions d’euros (37,5 millions de livres sterling) pour signer Carlos

Pendant ce temps, Newcastle pourra signer Diego Carlos s’il offre à Séville 45 millions d’euros (37,5 millions de livres sterling) pour le défenseur central.

Carlos a refusé l’offre d’un nouveau contrat à Séville et aimerait déménager à Newcastle, car Sky Sports Nouvelles rapporté la semaine dernière, mais le club de Premier League refuse actuellement de payer plus d’environ 30 millions d’euros (25 millions de livres sterling).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kaveh Solhekol dit que Newcastle et Séville sont en désaccord sur les frais du défenseur brésilien Diego Carlos



Séville, qui est actuellement deuxième de la Liga et qui poursuit son premier titre en 75 ans, a proposé de presque doubler le salaire de Carlos pour correspondre à ce que Newcastle lui offre.

Séville considère que 45 millions d’euros sont un prix équitable pour un défenseur de classe mondiale qui a été surveillé de près par le Real Madrid, Manchester United, Tottenham et Arsenal.

Ils estiment que si Newcastle était prêt à dépenser 25 millions de livres sterling pour l’attaquant de 31 ans de Burnley, Chris Wood, alors 45 millions d’euros est un prix équitable pour Carlos.

Cependant, on pense que Newcastle a été initialement informé que le joueur serait disponible pour environ 30 millions d’euros et commence à sentir que quoi qu’il offre, Séville continuera de caler. De ce fait, ils cherchent maintenant ailleurs des renforts défensifs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Newcastle contre Leeds en Premier League



Carlos, pour sa part, espère toujours que Séville pourra s’entendre sur les conditions de son déménagement à Newcastle, mais est conscient que le temps presse pour conclure un accord.

Newcastle abandonne l’espoir sur Lingard

Newcastle a pratiquement abandonné l’espoir de signer Jesse Lingard.

Le problème tourne autour des frais de prêt avec Newcastle et Manchester United très éloignés sur cette évaluation, avec une source racontant Sky Sports Nouvelles l’affaire est maintenant morte.

Newcastle était prêt à payer des frais pour Lingard ainsi que l’intégralité du salaire du joueur, et avait fait pression pour signer l’international anglais avant la fin de la fenêtre de transfert de janvier.

Image:

Newcastle et Manchester United sont très éloignés sur une évaluation des frais de prêt pour Jesse Lingard



Lingard lui-même n’a pas l’intention de rester à Old Trafford et souhaitait aller quelque part où il pourrait jouer au football régulièrement.

On s’attend maintenant à ce que Newcastle cherche ailleurs des renforts d’attaque.

Lingard peut partir gratuitement en été et n’a pas l’intention de rester à Old Trafford au-delà de cette saison.

Suivez le mercato de janvier avec Sky Sports

Qui déménagera en janvier ?

La fenêtre de transfert de janvier s’ouvre le samedi 1er janvier 2022 et ferme à 23h le lundi 31 janvier.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.

Suivez Newcastle United avec Sky Sports

Suivez chaque match de Newcastle en Premier League cette saison avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement peu de temps après le plein temps.

Vous voulez le dernier Newcastle? Marquez notre Page d’actualités de Newcastlevérifier Calendrier de Newcastle et Les derniers résultats de NewcastleRegardez Buts et vidéo de Newcastlegarder une trace de Tableau de Premier League et voyez quels matchs de Newcastle sont à venir en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et définir Newcastle comme votre équipe préférée.

Écoutez la meilleure réaction de la Premier League et l’analyse d’experts avec le Football Essentiel et Gary Neville podcasts, restez à jour avec notre dédié Centre de transfertsuivez les comptes sociaux de Sky Sports sur Twitter, Instagram et Youtubeet découvrez comment obtenir Sky Sports.