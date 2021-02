Bruno Fernandes a offert ses conseils aux jeunes de Manchester United, Hannibal Mejbri et Shola Shoretire, après que le duo ait été promu dans l’équipe senior.

Ole Gunnar Solskajer a confirmé que le milieu de terrain Mejbri, âgé de 18 ans, et l’ailier de 17 ans Shoretire, s’entraînaient avec la première équipe plus tôt cette semaine.

« Les jeunes enfants, nous avons déplacé Shola avec nous, Hannibal nous rejoindra et nous les garderons avec nous pendant un moment », a déclaré le patron de United.

« C’est la prochaine étape de leur développement, nous devons accepter le fait que lorsqu’ils jouent pour les réservistes, ils doivent voyager seuls. C’est une belle étape pour eux, ils ont très bien fait. »

Suite aux promotions de Mejbri et Shoretire, Fernandes a contacté la paire de jeunes talentueux pour leur conseiller de « garder la tête ».

Le milieu de terrain portugais a déclaré au site officiel de United: « Ils doivent garder la tête propre, car il est facile d’entrer dans la première équipe et votre tête va un peu, et c’est aussi difficile quand vous devez revenir en arrière et vous entraîner et jouer avec le d’autres équipes à nouveau.

«J’étais à ce poste il y a quelques années et je sais que c’est difficile, mais si vous travaillez et êtes humble et que vous comprenez que chaque fois que vous jouez est une chance, peu importe où vous jouez, chaque fois est une chance de montrer que vous êtes prêt ou que vous souhaitez passer à l’étape suivante. «