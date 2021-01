Bruno Fernandes a minimisé les rumeurs selon lesquelles il aurait remporté le prix du joueur de l’année PFA cette saison, insistant sur le fait que le succès avec Man Utd passe avant tout.

Le milieu de terrain portugais est l’un des premiers pionniers de la distinction individuelle après un début impressionnant de la campagne 2020/21.

Fernandes a le deuxième plus grand nombre de buts combinés et d’assistances dans l’élite jusqu’à présent, derrière seulement Harry Kane de Tottenham.

Mais alors que le talisman de United est sur la bonne voie pour au moins être l’un des nominés pour le trophée, il pense que la performance de United en tant qu’équipe déterminera si c’est son nom annoncé comme vainqueur.

« Si nous remportons des trophées, c’est la chose la plus importante », a déclaré Fernandes à MUTV.

« Bien sûr, c’est bien pour un joueur de gagner des récompenses individuelles et je ne dirai jamais que je ne veux pas être le meilleur joueur de la ligue ou que je ne veux pas être le joueur PFA de la saison. Je veux être [that] mais je veux être [that] si l’équipe remporte des trophées.

« Si l’équipe remporte des trophées, pour moi, c’est pareil. Pour moi, le plus important est d’aider mes coéquipiers à être également Joueur de la saison.

« C’est la chose la plus importante car, si quelqu’un du club est Joueur de la saison, cela signifie que nous faisons très, très bien cette saison. »