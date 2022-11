Bruno Fernandes sur Cristiano Ronaldo: je n’ai aucun problème avec son coéquipier de Manchester United et du Portugal | Nouvelles du football

Bruno Fernandes a raconté Sky Sports Nouvelles il n’a “aucun problème” avec son coéquipier de Manchester United Cristiano Ronaldo et dit que leur échange maladroit dans le vestiaire du Portugal n’était qu’une “blague”.

Fernandes a échangé une poignée de main glaciale avec Ronaldo lundi alors que le couple rencontrait le Portugal avant la Coupe du monde au milieu de l’interview explosive de Ronaldo avec Piers Morgan dans laquelle il critiquait United et le patron Erik ten Hag.

Mais Fernandes a minimisé leur interaction et dit que l’audio des images prouve qu’ils partageaient une blague.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cristiano Ronaldo a semblé surpris par l’accueil glacial qu’il a reçu de son coéquipier de Man Utd et du Portugal, Bruno Fernandes, alors qu’ils se rencontraient pour la Coupe du monde. Crédit : FA portugaise



Demandé par Sky Sports Nouvelles journaliste Gary Cotterill après la victoire 4-0 du Portugal contre le Nigeria s’il a un problème avec Ronaldo, Fernandes a répondu : “Je n’ai de problème avec personne.

“Je fais mon travail et comme me l’a dit un jour un manager, tout ce que vous pouvez contrôler, c’est vous-même. Je pense que tout le monde pense de la même manière, vous devez vous contrôler, donner le meilleur de vous-même et c’est tout.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait fait froid dans le dos à Ronaldo, Fernandes a répondu : “Pourquoi dites-vous cela ?

“Ils ont mis le son [on] après. Vous l’avez entendu avec le son ? Vous devez.

“Au Portugal, nous avons un problème, c’est que je regardais l’une des chaînes qui en parlait, ‘il faisait froid, c’était mauvais’, pendant 45 minutes.

“Tout d’un coup, ils font une pause, l’équipe nationale l’envoie avec le son.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les temps forts de la rencontre amicale entre le Portugal et le Nigeria



“Le son dit qu’il plaisante avec moi et donc ils sont revenus et ont dit qu’il y avait une blague et ils ont coupé là. Ils ont dit, ‘si vous voulez revoir, revenez simplement’, mais s’ils reviennent, ils verront qu’il y a un problème. Mais s’ils sont vraiment vrais et expliquent ce qu’il y avait dans cette vidéo, les gens le sauront, mais maintenant les gens ne le savent pas.

“C’est l’équipe nationale, Manchester United sera mon objectif après la Coupe du monde.”

Dans son interview qui fait la une des journaux avec TalkTV, qui a été publié ces derniers jours, Ronaldo a critiqué United, a frappé d’anciens coéquipiers et a déclaré que les propriétaires de la famille Glazer ne se soucient pas du club.

Mais Fernandes, qui a rejoint United en janvier 2020, insiste sur le fait qu’il n’a pas vu l’interview avec la Coupe du monde du Qatar son seul objectif.

Il a déclaré: “Je n’ai pas lu l’interview, donc ça me va.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes se sont entraînés avec l’équipe du Portugal alors qu’ils se préparent pour la Coupe du monde au Qatar



“Maintenant, c’est l’équipe nationale, c’est le Portugal. L’entraîneur a fait valoir que c’était nous. Il l’a fait depuis que je suis arrivé dans l’équipe nationale en 2017 et il est toujours clair que dans son esprit, l’essentiel ici est l’équipe nationale et nous.

“Nous devons nous concentrer sur la Coupe du monde car une Coupe du monde n’arrive pas à chaque fois. Vous n’avez pas la chance de jouer une Coupe du monde plusieurs fois.

“Cristiano disputera sa cinquième Coupe du monde donc tout le monde est prêt pour ça et tout le monde veut donner le meilleur de lui-même pour l’équipe.”

Ronaldo “s’est senti provoqué” par Ten Hag

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dans une interview avec Piers Morgan Uncensored sur TalkTV, Cristiano Ronaldo affirme que l’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, l’a provoqué à sortir du stade contre Tottenham.



Ronaldo dit qu’il s’est senti “provoqué” par Ten Hag après avoir refusé de se présenter le mois dernier contre Tottenham et avoir quitté Old Trafford avant le coup de sifflet à plein temps.

Ronaldo a déclaré qu’il pensait que Ten Hag “ne le respectait pas” comme il “le méritait”, bien qu’il ait “regretté” son comportement contre Tottenham en octobre, mais estime que la punition qu’il a subie était trop sévère.

Dans le dernier extrait de son interview explosive avec Piers Morgan sur TalkTV, Ronaldo a également révélé qu’il avait rejeté une offre de 350 millions d’euros (305 millions de livres sterling) pour jouer en Arabie saoudite cet été et a affirmé qu’il avait “de nombreuses offres” pour quitter United.

Le joueur de 37 ans a révélé qu’il prévoyait de poursuivre sa carrière de joueur jusqu’à l’âge de 40 ans, mais ne sait pas quel club il représentera au-delà de la Coupe du monde au Qatar, mais a fait allusion à une sortie de United suggérant qu’il est “probablement bon de un nouveau chapitre” dans sa carrière.

Loin de United, Ronaldo a déclaré qu’il serait “heureux” si Arsenal remportait la Premier League, les Gunners étant actuellement cinq points devant Manchester City en tête.

Dans des clips diffusés précédemment cette semaine à partir de la même interview, Ronaldo a révélé qu’il était “sur le point” de déménager à Manchester City l’été dernier, avant que Sir Alex Ferguson n’intervienne, et a été particulièrement critique à l’égard de l’ère Ralf Rangnick ainsi que de la récolte de jeunes joueurs du club. .

Lisez les meilleurs extraits de la première et de la deuxième partie de l’interview ici.

Neville : Pas de retour pour Ronaldo

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’interview complète de Gary Neville qui pense qu’il n’y a pas de retour pour Cristiano Ronaldo à Manchester United après son interview avec Piers Morgan



Gary Neville de Sky Sports dit qu’il n’y a “pas de retour en arrière” pour Cristiano Ronaldo à Manchester United après sa critique explosive du club et du manager Erik ten Hag, mais insiste sur le fait qu’il n’est pas contre son ancien coéquipier.

Neville, lui-même critiqué par Ronaldo lors de son entretien avec Piers Morgan le TalkTVa déclaré à Sky Sports qu’il ne pouvait plus voir l’attaquant portugais jouer pour le club.

“Non, et je ne pense pas qu’il veuille revenir en arrière,” dit Neville. “Il n’aurait pas fait cette interview s’il voulait revenir en arrière. Il savait que cela ferait la une des journaux et que ce serait la fin de sa carrière à Manchester United.”

Manchester United n’a pas encore indiqué les mesures qu’il pourrait prendre après l’interview de Ronaldo.

Neville a ajouté: “Je me demande ce que fait Man Utd parce qu’en réalité, ils savent qu’ils doivent résilier le contrat de Cristiano ou ils ouvrent un précédent pour que n’importe quel joueur puisse les critiquer à l’avenir.”

Interrogé sur ses pensées et s’il était contre Ronaldo, Neville a répondu: “Ce n’est pas vrai, ce qu’il a dit, mais tout est juste en amour et en guerre.

“Je vis dans le jeu de la critique et je sais que je dois l’accepter, et j’en récupère beaucoup. J’aime tous mes coéquipiers avec qui j’ai joué, y compris Cristiano.

“Je ne suis pas contre Ronaldo – loin de là. Je ne pouvais plus avoir d’admiration pour lui, je ne pouvais plus avoir de respect pour lui. C’est le plus grand joueur que j’aie jamais vu et c’est le joueur le plus talentueux que j’aie jamais vu.” jamais joué avec.”