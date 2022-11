Bruno Fernandes soutient le but de Cristiano Ronaldo et mène le Portugal en huitièmes de finale

LUSAIL, QATAR – Bruno Fernandes a soutenu l’affirmation de Cristiano Ronaldo d’avoir marqué le premier but lors de la victoire 2-0 du Portugal en Coupe du monde contre l’Uruguay, affirmant qu’il pensait que son coéquipier de Manchester United avait dirigé sa croix pour inscrire le premier but au stade Lusail.

Le Portugal est devenu la troisième nation de Qatar 2022, après la France et le Brésil, à s’assurer une place en huitièmes de finale après avoir remporté deux victoires sur deux dans le Groupe H en battant un Uruguay décevant.

Mais l’identité du premier buteur du Portugal dans le match continue d’être mise en doute, Fernandes et l’entraîneur Fernando Santos étant incapables de préciser si Ronaldo a fourni ou non la touche finale décisive.

– Ogden : Fernandes, pas le “sournois” Ronaldo, mène le Portugal aux KO

– Coupe du monde VAR : pourquoi l’appel du handball à l’Uruguay était totalement faux

– Coupe du monde 2022 : comment chaque équipe peut atteindre les huitièmes de finale

Le centre de Fernandes à la 54e minute semblait initialement avoir été dirigé vers le filet avec un coup d’œil de la tête de Ronaldo, mais les rediffusions télévisées suggéraient que le joueur de 37 ans n’avait pas touché le ballon.

Fernandes a été annoncé comme le buteur sur grand écran dans le stade, bien que Ronaldo ait célébré comme si le but était le sien, ce qui l’aurait conduit à neuf buts de tous les temps en Coupe du monde pour le Portugal et à égalité avec l’ancien attaquant légendaire Eusebio.

Mais s’exprimant après avoir été annoncé comme Joueur du match, Fernandes a admis qu’il ne savait même pas à qui appartenait le but.

Ronaldo touche-t-il ce but ? pic.twitter.com/SdW0v6NjCZ – Football FOX (@FOXSoccer) 28 novembre 2022

“J’ai célébré [the goal] comme si c’était le but de Cristiano”, a déclaré Fernandes. “Il m’a semblé qu’il avait touché le ballon. Mon but était de centrer le ballon pour lui.

“Nous sommes satisfaits de la victoire, peu importe qui a marqué. Le plus important, c’est que nous ayons atteint notre objectif qui est d’être au tour suivant.”

Pour l’instant au moins, le but a été crédité à Fernandes, qui a maintenant inscrit deux buts et deux passes décisives pour les vainqueurs de l’Euro 2016 au Qatar.

Et lorsqu’on lui a demandé s’il savait qui avait marqué le premier but, l’entraîneur Santos n’a pas non plus été en mesure de faire la lumière sur l’identité du buteur.

“Je pense que c’était un grand match”, a déclaré Santos. “Notre équipe a très bien joué et le reste, pour moi, n’a pas d’importance.”