Bruno Fernandes s’en prend à l’arbitre après l’élimination de la Coupe du monde

La défaite choquante du Portugal face au Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 n’a pas été bien accueillie par son milieu de terrain vedette Bruno Fernandes qui s’en est pris au niveau des arbitres. Le but de Youssef En-Nesyri dans la première moitié du match s’est avéré décisif alors que le Maroc a enregistré une victoire historique 1-0 pour devenir la première nation africaine à se qualifier pour la demi-finale d’une coupe du monde.

Fernandes aurait critiqué un responsable des médias qui lui conseillait vraisemblablement de ne pas être trop critique à l’égard de l’arbitrage lors d’un entretien d’après-match avec les médias.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

« Ne me touchez pas, je dirai ce que j’ai à dire. Fuck them”, a déclaré Fernandes par Goal. “Je dois dire que c’est très étrange d’avoir un arbitre qui nous arbitre d’un pays [Argentina] qui a encore son équipe dans la compétition et nous n’avons pas d’arbitres portugais en Coupe du monde. Les nôtres arbitrent la Ligue des champions, ils ont donc la qualité et le niveau pour être ici. Ces officiels n’arbitrent pas en Ligue des champions, ils n’ont pas l’habitude de ce type de match, ils n’ont pas le rythme. Ils ont clairement incliné le terrain.”

L’arbitre du match Facundo Tello, ses deux assistants et l’arbitre assistant vidéo pour l’affrontement du Portugal contre le Maroc étaient tous originaires d’Argentine.

Fernandes a affirmé que l’arbitre n’avait pas donné de « penalty clair » après avoir été victime d’une faute d’un défenseur marocain en première mi-temps.

“En première mi-temps, il y a un penalty clair sur moi, sans aucun doute, car je suis isolé et jamais de ma vie je ne me suis laissé tomber, alors que j’étais seul avec le gardien et que je pouvais tirer au but. C’est aussi simple que ça”, a-t-il déclaré.

Fernandes n’était pas le seul à critiquer les officiels. Son coéquipier Pepe s’est plaint que les huit minutes de temps additionnel après la seconde mi-temps n’étaient pas suffisantes.

“C’était inacceptable d’avoir un arbitre argentin arbitrant le match, après hier, avec Messi qui parlait, un Argentin arrive et siffle. En deuxième mi-temps, rien n’était donné, il n’y avait que huit minutes (de temps additionnel). On a travaillé très dur, huit minutes, rien n’a été joué. En deuxième mi-temps, on voulait juste jouer. Nous sommes tristes, nous avions la qualité pour gagner, malheureusement nous n’y sommes pas parvenus”, a déclaré Pepe.

Cependant, l’entraîneur du Portugal Fernando Santos n’a pas blâmé l’arbitre et a plutôt déclaré que ses joueurs auraient pu faire plus.

“Je ne pense pas, je pense qu’il aurait pu siffler une faute à une ou deux (plus) occasions, mais en général, je ne le pense pas”, a déclaré Santos. “Je pense que nous aurions pu faire plus et nous n’avons pas Je ne pense pas que nous devrions blâmer l’arbitre, cela n’a pas de sens.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici