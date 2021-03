Bruno Fernandes devrait être récompensé pour ses contributions exceptionnelles dans un maillot de Manchester United avec un nouveau contrat exceptionnel.

Le milieu de terrain portugais a eu un impact énorme à Old Trafford depuis son transfert du Sporting Lisbonne il y a un peu plus d’un an et est maintenant sur le point de doubler son salaire.

Fernandes bénéficie déjà d’un forfait comprenant un salaire de base de 100000 £ par semaine, mais cela est dérisoire par rapport aux meilleurs salariés du club, David de Gea et Paul Pogba, qui en gagnent environ trois fois plus.

United souhaite maintenant aligner le chèque de paie de Fernandes sur celui de ses coéquipiers, compte tenu de sa réputation de star du club.

Selon The Sun, le joueur de 26 ans se verra offrir un nouveau contrat d’une valeur de 200000 £ par semaine, avec un certain nombre de bonus et d’incitations inclus pour adoucir l’accord.

Dans l’état actuel des choses, Fernandes est en bas de la liste des meilleurs salariés.

Son nouveau salaire lui permettra de gagner la parité avec Marcus Rashford, bien qu’il ne se classera toujours qu’au cinquième rang pour le revenu dans l’équipe.

De Gea est toujours de loin le plus gros revenu avec un mammouth de 375 000 £ par semaine, devant Pogba avec 290 000 £.