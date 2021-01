Manchester United est à égalité de points avec Liverpool en tête du classement de la Premier League – mais Ole Gunnar Solskjaer a encore vu une marge de progression après avoir battu Aston Villa.

Les Red Devils se sont accrochés pour une victoire 2-1 à Old Trafford avec Eric Bailly réussissant un bloc impressionnant dans les dernières secondes.

Après le match, Solskjaer a souligné le besoin de United d’apprendre à clôturer les matchs plus facilement – et il avait le soutien total du vainqueur du match Bruno Fernandes.

Solskjaer a déclaré à Sky Sports: «Pour être honnête, je n’ai pas trop apprécié les 10 dernières minutes car je pense que nous aurions dû mieux voir le match.

«Il semblait que c’était une finale de Coupe ou un dernier match de la saison.

«Nous devons apprendre à mieux jouer les matchs lorsque nous sommes en tête. Nous avons montré que lorsque nous poursuivons un objectif, nous sommes capables de le faire.

En réponse aux commentaires de Solskjaer, Fernandes a déclaré: « Je suis d’accord avec cela parce que contre Leicester, nous avons concédé un but à la fin.

«La seule erreur que nous avons commise aujourd’hui, c’est que nous avons eu plus de chances de marquer à nouveau et que nous devons peut-être clôturer le match plus rapidement. Nous ne marquons pas le troisième et ils nous pressent jusqu’à la fin.