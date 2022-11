Bruno Fernandes remet en question la décision d’organiser la Coupe du monde au Qatar

Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, a remis en question la décision de laisser le Qatar accueillir la Coupe du monde 2022 alors que l’attention se tourne vers la pièce maîtresse mondiale.

L’international portugais Fernandes a participé au dernier match avant la Premier League, en commun avec d’autres compétitions nationales majeures, s’arrête pendant six semaines, United s’imposant 2-1 à Fulham dimanche grâce à un but dramatique dans les arrêts de jeu du remplaçant adolescent Alejandro. Garnacho.

L’organisation de la Coupe du monde dans un État désertique a conduit à une réorganisation sans précédent du calendrier international du football, le tournoi ayant été déplacé de son créneau normal pendant l’été de l’hémisphère nord pour éviter la chaleur torride du Golfe.

Le Qatar ouvre la Coupe du monde de cette année contre l’Équateur le 20 novembre, mais les appels de l’instance dirigeante mondiale de la FIFA à “se concentrer sur le football” ont simplement conduit à un examen approfondi du traitement réservé par l’État du Golfe aux travailleurs migrants, aux femmes et à la communauté LGBTQ.

“La Coupe du monde n’est pas le moment idéal pour y jouer, pour tout le monde – les enfants sont à l’école, les gens vont travailler”, a déclaré Fernandes à Sky Sports.

«Nous avons vu les environs au cours des dernières semaines et des derniers mois, et des personnes décédées lors de la construction des stades. Nous ne sommes pas contents pour cela.

Il a ajouté: “Nous voulons que le football soit pour tout le monde et que tout le monde soit inclus et impliqué dans la Coupe du monde.

« C’est la Coupe du monde, c’est pour tout le monde, peu importe qui. Je pense que ce genre de choses ne devrait pas arriver à tout moment.

“Mais pour une Coupe du monde qui est plus que du football – c’est une fête pour les fans et les joueurs, et une joie à regarder, cela devrait être fait d’une meilleure façon.”

Le Danois Christian Eriksen, qui a marqué le premier match de United à Craven Cottage, a déclaré que les joueurs ne pouvaient pas faire grand-chose pour exprimer leurs inquiétudes concernant Qatar 2022.

“Peu importe où c’est, c’est le football”, a-t-il déclaré. « Nous nous sommes qualifiés et nous allons juste jouer au football.



“Je suis tout à fait d’accord avec Bruno. Il y a beaucoup de concentration là-dessus, comment la Coupe du monde s’est déroulée et pourquoi c’est au Qatar. Tout le monde s’accorde à dire que cela n’a pas été fait de la bonne manière.

“Nous sommes des footballeurs, nous jouons au football – la politique est quelque chose au-dessus de nous pour prendre cette décision … Le changement doit venir d’ailleurs.”

