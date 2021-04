Bruno Fernandes rejoint le débat houleux sur la Super League européenne comme le Manchester United Le milieu de terrain a semblé remettre en question le plan controversé lundi. United est l’un des 12 clubs à avoir accepté de rejoindre la ligue séparatiste, qui vise à remplacer la Ligue des champions par une compétition plus lucrative sur invitation uniquement. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Chelsea sont les autres équipes de Premier League impliquées, Barcelone, le Real Madrid, l’Atletico Madrid, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan se sont également inscrits. Les critiques du projet incendiaire ont afflué de partout dans le football, avec le président de l’UEFA Aleksander Ceferin révèle qu’il veut interdire la «sale douzaine» et leurs joueurs de ses compétitions et exhortant les ligues nationales à emboîter le pas. La star portugaise Fernandes est devenue le premier joueur de l’une des équipes de Premier League impliquée à exprimer une opinion en partageant une publication Instagram de l’ailier des Wolves Daniel Podence.

Le compatriote de Fernandes a semblé condamner l’échappée lorsqu’il a écrit à propos de la Ligue des champions: «Le ballon. La chanson. Le rêve. La volée de Zidane. Le solo de Kaka. Liverpool à Athènes. Ole à Barcelone. Cris et Seedorf. Il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas vraiment payer.

Fernandes a répondu: « Enorme (énorme) », puis a partagé le message sur sa propre histoire Instagram, y compris le texte: « Les rêves ne peuvent pas être achetés. »

Alors que les joueurs pourraient être bannis des futures Coupes du monde et championnats d’Europe s’ils participent à la Super League, Fernandes n’était pas le seul joueur de haut niveau à montrer des signes de mécontentement à propos du plan.

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Ander Herrera, dont le club n’a pas encore été nommé dans la ligue, s’est tourné vers les réseaux sociaux pour appeler à l’action.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United a écrit: «Je suis tombé amoureux du football populaire, du football des supporters, avec le rêve de voir l’équipe de mon cœur rivaliser avec les plus grands.

«Si cette super ligue européenne avance, ces rêves sont terminés, les illusions des supporters des équipes qui ne sont pas des géants de pouvoir gagner sur le terrain en participant aux meilleures compétitions prendront fin.

«J’adore le football et je ne peux pas rester silencieux à ce sujet. Je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas en ce que les riches volent ce que les gens ont créé, ce qui n’est rien d’autre que le plus beau sport de la planète.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal Mesut Ozil, qui joue maintenant pour le club turc de Fenerbahce, a également critiqué le plan.

« Les enfants grandissent en rêvant de gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions – pas n’importe quelle Super League », a-t-il tweeté.

«Le plaisir des grands matchs, c’est qu’ils n’ont lieu qu’une ou deux fois par an, pas toutes les semaines. Vraiment difficile à comprendre pour tous les fans de football. «

