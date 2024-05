Bruno Fernandes « prêt à rester » à Man Utd après des discussions cruciales

Points forts Bruno Fernandes est « prêt à rester » à Manchester United après des discussions positives à Carrington.

Une vente potentielle pourrait rapporter des frais importants à United, qui pourrait les réinvestir judicieusement, même si United ne l’autorisera pas.

Fernandes a été rassuré sur le fait que ses ambitions peuvent être satisfaites à Old Trafford.







Bruno Fernandes devrait rester à Manchester United après des discussions cruciales sur son avenir la semaine dernière – et après avoir entendu que ses ambitions seraient satisfaites à Old Trafford, il est probable qu’il restera au club au-delà de la date limite estivale, à moins qu’il n’y ait un énorme tournure inattendue des événements, selon David Ornstein.

Fernandes est le joueur le plus constant de United depuis qu'il a rejoint Manchester en janvier 2020, marquant 79 buts en 230 matchs pour les Red Devils et produisant 64 passes décisives, le club se battant presque toujours pour le football de la Ligue des champions pendant son séjour à Old Trafford.





Même si ce rêve de figurer parmi les quatre premiers ne deviendra pas réalité cette saison, beaucoup ont a prévenu Fernandes qu'il quitterait le club cet été alors que les nouveaux propriétaires minoritaires, INEOS envisage une énorme reconstruction. C'est celui qui a déjà vu le défenseur vedette Raphaël Varane confirme son départ du club aux côtés d'autres vantés, et il semble qu'à l'exception d'une poignée de stars de la première équipe, personne n'est en sécurité. Mais Fernandes semble être l'un de ceux qui ont un avenir garanti à United avec les affirmations d'Ornstein selon lesquelles les questions de Fernandes ont reçu une réponse « satisfaisante » après les discussions cruciales à Carrington la semaine dernière.





Ornstein : « Fernandes restera à Manchester United »

Le journaliste a affirmé que les négociations se sont déroulées de manière positive

S’exprimant sur le podcast « Daily Briefing » de The Athletic le 15 mai, Ornstein a affirmé qu’il avait entendu parler d’une rencontre cruciale entre Manchester United et Bruno Fernandes ce qui garantissait pratiquement que le maestro du milieu de terrain resterait à United dans un avenir prévisible. Il a dit:

« Ce que nous avons révélé mardi sur The Athletic, c'est qu'une réunion a été convoquée sur le terrain d'entraînement de United à Carrington la semaine dernière. «Cela a duré un certain temps, c'était long – j'entends dire quelques heures – pendant lequel les deux parties voulaient avoir des éclaircissements sur la voie à suivre. Manchester United tenait à exprimer qu'il souhaitait qu'il reste, et Bruno Fernandes voulait entendre que ses ambitions pouvaient être satisfaites et que Manchester United était le bon endroit pour qu'il reste. « On a le sentiment que les questions auxquelles Bruno Fernandes voulait répondre ont été posées de manière très satisfaisante. On m'a expliqué que la rencontre était un peu une rencontre d'esprits et qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. « Donc, malgré toute cette surveillance autour de Bruno Fernandes, je pense que la situation est assez claire : il va rester, sauf tournure inattendue des événements. »



Vendre Bruno Fernandes n’est peut-être pas une décision négative

Le milieu de terrain pourrait rapporter une somme énorme

United ne peut pas se permettre de perdre Fernandes en termes de vitalité sur le terrain et en dehors en raison de son poste de capitaine, même si une énorme somme d’argent pour ses talents ne serait pas le pire scénario au monde. Il aura 30 ans en septembre et une offre de taille décente serait au moins intéressante étant donné qu’il constitue désormais un actif en dépréciation.

Si United parvient à recruter correctement, il y a une chance qu'ils puissent remplacer de manière adéquate Fernandes et se renforcer à d'autres postes en conséquence ; et leur fortune cette saison dans d'autres domaines signifie qu'il est potentiellement possible que ce soit la meilleure décision disponible.





Les talents de Fernandes sur le terrain sont l’une des raisons pour lesquelles United n’est pas tombé dans la moitié inférieure, mais il y a de la valeur là-bas et un remaniement dans l’équipe pourrait leur rendre un immense service.

Statistiques gracieuseté de Marché de transfert. Correct au 15-05-24.