Bruno Fernandes « prêt à faire de la finale de la FA Cup son chant du cygne à Man United », avec « des clubs saoudiens intéressés par le capitaine des Red Devils et Casemiro »

Man United terminera sa saison contre Man City en finale de la FA Cup le 26 mai.

Bruno Fernandes envisage de faire de ce match son dernier pour les Diables Rouges

Man United devrait jouer à Wembley pendant deux ans, démolir Old Trafford et construire un stade à la Tottenham – Écoutez Tout commence ! podcast







Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, serait prêt à faire de la finale de la FA Cup contre Manchester City son dernier match pour le club.

Les Diables Rouges ont la chance de terminer leur saison en beauté lorsqu’ils affronteront leurs rivaux locaux lors de la finale au stade de Wembley le 25 mai.

Et Le soleil affirmer que Fernandes envisage de faire de ce match son chant du cygne après quatre saisons et demie à Old Trafford.

Le télégraphe rapportent également que les clubs saoudiens sont intéressés à la fois par Fernandes et par son coéquipier de United, Casemiro.

On pense qu’Al-Nassr de Cristiano Ronaldo est en tête de la course pour signer Casemiro tandis qu’Al-Hilal et Al-Ittihad ont les yeux rivés sur Fernandes.

Bruno Fernandes serait prêt à faire de la finale de la FA Cup son chant du cygne à Manchester United

Fernandes a laissé entendre le mois dernier qu’il pourrait envisager une sortie choc de United juste un jour après que des informations suggéraient que le club était prêt à vendre la majorité de son équipe dans le cadre d’une refonte radicale cet été.

Erik Ten Hag a remporté la Coupe Carabao et a mené United à la troisième place lors de sa première saison en Premier League, mais a vécu une deuxième campagne cauchemardesque à Old Trafford.

United est abandonné à la huitième place du classement, a été éliminé de la Ligue des champions en phase de groupes et sa défense de la Coupe de la Ligue a pris fin prématurément.

Les hommes de Ten Hag ont atteint la finale de la FA Cup pour la deuxième saison consécutive après avoir survécu à une frayeur majeure contre Coventry, mais leurs chances de contrarier Manchester City dans une répétition de la pièce maîtresse de la saison dernière semblent faibles.

Fernandes a été l’une des rares notes positives dans une campagne par ailleurs lamentable, contribuant à 15 buts et 11 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues.

Les clubs de la Saudi Pro League s’intéressent à la fois à Fernandes et à Casemiro (à droite)

Le Portugais est sous contrat à Old Trafford jusqu’à la fin de la saison 2025-26 – United a la possibilité de prolonger le contrat de 12 mois supplémentaires – et est largement considéré comme l’une des pierres angulaires de United.

Mais Fernandes a semblé jeter des doutes sur sa permanence à United, qu’il a rejoint en provenance du Sporting Lisbonne en janvier 2020, et a insisté sur le fait qu’il avait besoin de se sentir recherché à Old Trafford.

« Je ne pense pas à autre chose pour le moment », a-t-il déclaré mardi à DAZNPortugal.

« Évidemment, cela ne dépend pas que de moi, n’est-ce pas ? Un joueur doit toujours avoir envie d’être ici, mais en même temps, il faut vouloir qu’il reste. Pour le moment, j’ai l’impression qu’il y a cela des deux côtés.

Le Portugais a déclaré qu’il voulait se sentir recherché à Old Trafford sous le nouveau régime d’INEOS.

L’international portugais a cependant noté que toute discussion sur son avenir devrait attendre après l’Euro.

« Je ne pense pas trop à l’avenir, notamment parce que, évidemment, cette saison n’a pas été au niveau que j’espérais, ni individuellement ni collectivement, jusqu’à présent », a-t-il expliqué.

« Nous pourrions encore terminer la saison en remportant le [FA] Tasse. Après cela, nous avons un Euro très important qui approche.

« Donc, si vous voulez que je sois très honnête, si je dois penser à ne pas continuer en Premier League, ce ne sera qu’après l’Euro car rien ne pourra détourner mon attention de la finale de la FA Cup et les euros, car il n’y a rien de plus important que cela en ce moment.