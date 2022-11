Bruno Fernandes ne “choisit pas de camp”

Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, a déclaré qu’il ne “choisirait pas de camp” après le divorce désordonné de son coéquipier Cristiano Ronaldo avec Old Trafford.

Ronaldo et United ont convenu d’une résiliation “mutuelle” de son contrat après avoir fait un certain nombre de remarques critiques sur le club dans une interview avec Piers Morgan, notamment en disant qu’il ne respectait pas le manager Erik ten Hag.

Fernandes fait partie de l’équipe du Portugal à la Coupe du monde au Qatar avec Ronaldo, mais a déclaré qu’il n’avait aucun ressentiment envers le joueur de 37 ans malgré ses commentaires explosifs.

“Je ne me sens pas mal à l’aise et je n’ai pas à choisir un camp”, a déclaré Fernandes lors d’une conférence de presse mercredi.

“C’était un privilège de jouer avec Cristiano au club, un rêve et je l’ai toujours dit. Cristiano a toujours été une source d’inspiration pour moi. C’était un rêve devenu réalité de pouvoir jouer avec Cristiano, c’était génial pour moi et bon tant que ça a duré. Cristiano a pris une décision différente pour sa vie, sa carrière et nous devons respecter ces décisions. Chaque décision doit être respectée.”

Fernandes a été invité à expliquer une vidéo apparue en ligne dans les jours qui ont suivi l’interview de Ronaldo, qui semblait montrer un échange gênant entre les deux. Cela a conduit à la spéculation que l’interview ne s’était pas bien déroulée dans le vestiaire de United, mais Fernandes a déclaré que ce n’était pas le cas.

“J’étais dans un avion pendant deux heures, donc je n’étais pas de la même humeur et il a fait une blague”, a déclaré Fernandes.

“Il a son avion, il a cette possibilité et je n’ai pas pu le rejoindre. Quand nous avons cette possibilité, il y a des retards et des choses comme ça. Il pouvait rire, je ne pouvais pas.

“Nous savons que ces problèmes peuvent affecter des joueurs individuels, mais Cristiano aurait pu être inquiet à un moment précis, mais nous savons ce que signifie la Coupe du monde pour Cristiano. Je suis sûr que son objectif a toujours été là.”

Suite à l’annonce mardi que Ronaldo quitterait United avec effet immédiat, les propriétaires du club, la famille Glazer, ont révélé qu’ils étaient prêts à vendre le club qu’ils possédaient depuis 2005.

Fernandes, cependant, affirme que l’incertitude à Old Trafford n’affectera pas sa concentration sur la Coupe du monde, où le Portugal commencera par un match contre le Ghana jeudi.

“Je ne suis pas le moins du monde inquiet pour l’avenir du club ou les décisions du club”, a-t-il déclaré. “Mon objectif est ici, à la Coupe du monde, et je veux faire de mon mieux pour représenter mon pays.”