Bruno Fernandes loue l’amélioration alors que Man United bat Crystal Palace

Par Andrew Thompson









Le milieu de terrain international portugais Bruno Fernandes était plein de positivité après que Manchester United ait perdu 3-1 contre Crystal Palace au Melbourne Cricket Ground lors de l’escapade du Red Devil avant la saison 2022-23 de Premier League.

La plupart des discussions entourant le club ont porté sur le nouveau maître d’œuvre Erik ten Hag après l’arrivée du Néerlandais à Old Trafford à la suite d’un mandat très réussi avec les géants de l’Eredivisie AFC Ajax, incitant beaucoup à penser que – peut-être enfin – le club a trouvé le le bon homme pour faire avancer United.

🗣 @B_Fernandes8 a salué la presse agressive montrée par les Reds en pré-saison jusqu’à présent 💪#MUFC || #MUTOUR22 –Manchester United (@ManUtd) 19 juillet 2022

L’amélioration des performances a déjà été évoquée par beaucoup cette pré-saison alors que United en a remporté trois lors de la rotation contre ses rivaux amers Liverpool et Melbourne Victory avant d’envoyer les Eagles de Patrick Vieira aujourd’hui, et Fernandes a fait écho à ces sentiments dans son interview d’après-match qui comprenait l’ancien directeur du club Bryan Robson.

« Nous nous sentons bien évidemment. Les résultats y contribuent. Je pense que jouer au bon football, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais nous aurons le temps de nous améliorer et d’être prêts pour le premier match de la saison.

Robson a ensuite été interrogé sur la façon dont United a jusqu’à présent poussé de manière agressive en pré-saison tout en “jouant de la manière United que vos équipes avaient”, ce à quoi il a parlé ouvertement avec Fernandes en détail de ses observations de la presse, des transitions positives et bien amélioré. travail d’équipe sur tout le terrain.

Fernandes a répondu à son tour; «Je pense que nous avons été beaucoup plus agressifs maintenant, même, premièrement, les trois gars à l’avant; ils ont été agressifs, et quand ils pressent, ils pressent très fort. Ça fait serrer la dernière ligne, ça fait monter le milieu de terrain un peu plus haut et ça fait quand on récupère le ballon un peu plus près du but aussi. Donc, on est plus frais pour faire ça, on a plus de liberté quand on récupère le ballon, et quand on récupère c’est vraiment large donc plein d’espaces au milieu. Et comme vous l’avez déjà dit, nous jouons beaucoup mieux avec le ballon aussi.

Il n’est certainement pas surprenant que United se soit considérablement amélioré jusqu’à présent dans sa capacité à presser sous Ten Hag, qui a été très apprécié pour le système qu’il a inculqué à l’Ajax, qui a certainement joué un rôle vital dans leur course aux demi-finales de la Ligue des champions en 2018-19.

Bien qu’il n’y ait qu’un nombre limité de conclusions pouvant être tirées de la pré-saison, ce qui est indéniable, c’est que Ten Hag a déjà fait des progrès dans l’établissement de son cadre tactique au sein de l’équipe compte tenu des premières preuves, ce qui pourrait être un tremplin pour que le club rebondisse. dans le top quatre des conversations de la campagne à venir.

Pour en savoir plus sur Manchester United, lisez ci-dessous

Harry Maguire hué par les fans de Man United lors de la victoire contre Crystal Palace

Man United envisage un forfait pour Ismaël Bennacer de l’AC Milan

Comment Manchester United se compare aux autres clubs en matière de pouvoir d’achat estival

Cet article a été édité par

Josh Barker.