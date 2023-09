Bruno Fernandes licencie le Portugal pour réduire sa victoire 1-0 contre la Slovaquie le jour de son anniversaire

Bruno Fernandes a offert au Portugal un cinquième triomphe consécutif lors des qualifications pour l’Euro 2024, célébrant son 29e anniversaire avec un but assurant une victoire 1-0 contre la Slovaquie à Bratislava vendredi.

L’équipe de Roberto Martinez n’a encaissé aucun but dans le Groupe J (15) et compte cinq points d’avance sur son adversaire, deuxième après avoir été battu pour la première fois.

« Nous savions que ce serait compliqué mais nous avons réussi à débloquer le jeu », a déclaré Fernandes à la chaîne portugaise RTP.

« Il fallait avoir un peu plus le ballon, être plus patient. »

Avec le défenseur vétéran Pepe, 40 ans, blessé, l’entraîneur portugais a sélectionné le défenseur de Benfica Antonio Silva, 19 ans, aux côtés de Ruben Dias au centre de la défense.

Cristiano Ronaldo, qui dispute sa 201e apparition avec le Portugal à l’âge de 38 ans, a marqué contre la Slovaquie en 2005 lors d’un match de qualification pour la Coupe du Monde, l’un des 850 buts en carrière, un record, mais n’a pas pu ajouter au total à cette occasion.

L’ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid a fait ses débuts au Portugal en 2003 et compte plus de buts internationaux, avec 123, et d’apparitions que tout autre joueur.

Ronaldo avait les bras levés d’angoisse après que Fernandes ait tiré au lieu de passer après une confusion défensive slovaque, Martin Dubravka sauvant le faible effort du milieu de terrain.

C’était l’une des rares occasions dans une première mi-temps méfiante, la Slovaquie gardant le jeu serré, même si les hôtes auraient pu prendre l’avantage lorsque Lukas Haraslin effleurait l’extérieur du premier poteau avec une frappe féroce.

Quelques instants plus tard, Fernandes a donné l’avantage au Portugal, marquant sous un angle serré dans le coin le plus éloigné, son troisième but de la campagne de qualification donnant l’avantage aux visiteurs à la pause.

Ronaldo s’est trompé après une heure alors qu’il aurait pu doubler l’avance du Portugal, puis s’est glissé sur Dubravka tout en essayant de récupérer le ballon libre pour mériter un carton jaune.

L’attaquant sera suspendu pour le prochain match des vainqueurs de l’Euro 2016, contre le Luxembourg lundi.

Ronaldo a raté une autre bonne occasion alors qu’il était bien placé à 15 minutes de la fin lorsque Dubravka a sauvé confortablement son effort au premier poteau, mais le Portugal a tenu bon pour la victoire.

« Nous nous concentrons sur le prochain match », a ajouté Fernandes, lorsqu’on lui a demandé si l’équipe était sûre de se qualifier.

« Nous savons ce qu’il faut pour participer à l’Euro, mais ce que nous voulons, c’est gagner chaque match. »

