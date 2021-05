Bruno Fernandes: le milieu de terrain de Manchester United dit que gagner la Ligue Europa n’est « pas suffisant » pour le club | Actualités du football

Bruno Fernandes dit que gagner la Ligue Europa constituerait une amélioration mais ne serait toujours « pas suffisant » pour Manchester United, le meneur de jeu visant un succès à long terme au sein du club.

United a remporté la Ligue Europa en 2017 et aura la chance de le faire à nouveau s’ils progressent jusqu’à la finale, qui doit se jouer à Gdansk, en Pologne, le 26 mai, en battant la Roma au total jeudi soir en demi-finale des équipes. – match retour final.

Fernandes a effectué deux passes décisives, a marqué avec un jeton à la neuvième minute de l’intérieur de la surface et a ajouté une pénalité en deuxième période au match aller à Old Trafford, ce qui a aidé l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer à une victoire 6-2 qui les place dans un avantage position avant le match nul à l’extérieur dans la capitale italienne.

Le milieu de terrain, qui insiste sur le fait qu’il n’a pas bien performé lors de la victoire de jeudi dernier, obtiendrait son premier grand honneur en tant que joueur de United s’il remportait la Ligue Europa. Mais l’international portugais a souligné que l’équipe ne pouvait pas se permettre d’être satisfaite même si elle terminait cette saison avec un trophée.

Bruno Fernandes a marqué deux fois lors de la victoire de la demi-finale aller de la Ligue Europa face à la Roma



« Pour nous, c’est un signal d’amélioration si nous gagnons la Ligue Europa, parce que la saison dernière, nous n’avons rien gagné. Donc, si nous remportons un trophée cette saison, c’est une amélioration – mais pas encore assez pour nous », at-il mentionné.

« Mais c’est quelque chose qui a grandi avec le club. Pour les joueurs, c’est un signe que nous faisons un peu mieux, mais nous avons encore beaucoup à améliorer comme je l’ai déjà dit, et nous nous améliorerons.

« Honnêtement, pour moi, quand vous jouez dans un club comme celui-ci, votre niveau doit être élevé.

« Pour moi, le match contre la Roma n’a pas été mon meilleur, mais bien sûr sur les chiffres, tout le monde dira que c’est le meilleur que j’ai fait parce que les deux buts et deux passes décisives, je pense, étaient la première fois que je le faisais pour le club, mais bien sûr, c’était un bon match.

« Je pense aussi qu’individuellement j’ai très bien joué mais je veux m’améliorer. Je veux m’améliorer donc je dois peut-être faire deux passes et deux buts la prochaine fois, ou trois buts et deux passes pour m’améliorer à nouveau, mais le plus important pour moi est la façon dont nous gagnons et nous sommes plus près d’obtenir le trophée. «

Fernandes souhaite voir Edinson Cavani et Paul Pogba rester à Manchester United



Les spéculations se sont multipliées sur l’avenir d’Edinson Cavani à Old Trafford, avec Ole Gunnar Solskjaer désireux d’attacher l’attaquant de l’Uruguay à une autre année au club, bien qu’il soit lié à un déménagement à Boca Juniors en Argentine.

L’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, a alimenté les discussions sur le transfert autour du milieu de terrain en indiquant qu’il souhaitait voir le Français remporter des trophées à United ou dans un autre club.

Fernandes a hâte qu’ils restent tous les deux en tant que joueurs de United au-delà de la fin de la saison et estime que leur présence sera essentielle si le club veut se battre pour des trophées de manière cohérente.

« Bien sûr, nous savons qu’ils sont vraiment importants pour nous, les qualités qu’ils ont pour nous sont difficiles à trouver sur le marché pour un bon prix », a-t-il déclaré.

« Je pense que tout le monde sait que l’équipe évolue et avec leur aide aussi, il est donc important pour nous de garder nos meilleurs joueurs et de continuer à améliorer l’équipe. »

















Ashley Young discute des récentes manifestations des fans de Manchester United contre les propriétaires du club, la famille Glazer



Fernandes insensible aux manifestations anti-Glazer

Le match de United avec Liverpool en Premier League a été reporté après que des milliers de fans se sont rassemblés à Old Trafford pour exprimer leur mécontentement envers la propriété de la famille Glazer. Certains supporters sont entrés par effraction dans le stade et sur le terrain alors qu’il y avait des affrontements avec la police. La police du Grand Manchester, la FA et la Premier League poursuivent leurs enquêtes sur les événements de dimanche dernier.

Le Manchester United Supporters Trust a révélé que des milliers de fans ont rejoint leur cause en tant que membres à part entière au cours de la semaine dernière, beaucoup de ces supporters faisant également des dons. La grande augmentation du nombre de membres fait suite à l’effondrement de l’ESL et aux excuses ultérieures de Joel Glazer aux fans de Manchester United.

Fernandes dit qu’il était « difficile » de ne pas pouvoir jouer, mais pense que lui et l’équipe de United peuvent rapidement passer de la perturbation de dimanche, ce qui a eu un impact sur leur calendrier de matches dans les dernières semaines de la saison.

« Bien sûr pour nous, c’était difficile parce que nous voulons jouer au football, c’est de cela qu’il s’agissait pour nous », a-t-il déclaré.

« Nous nous sommes bien préparés pour un gros match. Bien sûr, une chance de jouer ce genre de matchs est toujours bonne et le sentiment était bon entre nous parce que nous étions prêts à jouer.

















Le propriétaire de Manchester United, Avram Glazer, a refusé de s'excuser auprès des fans pour la tentative désastreuse de former une Super League européenne séparatiste, lorsqu'il a été approché par Sky News



« C’était une bonne semaine pour nous, nous avons très bien joué contre la Roma auparavant et la confiance était élevée, mais cela s’est produit et nous n’avons rien à dire à ce sujet.

« Les supporters ont leur propre mot et ils pensent que c’était le meilleur pour eux, ils l’ont fait et nous n’avons rien à dire à ce sujet honnêtement. Notre objectif est de jouer au football et de faire de notre mieux pour le club.

« Ce qui s'est passé dimanche passe, pour moi et nous le verrons quand nous jouerons à nouveau contre Liverpool, le plus important est que l'équipe remporte les matchs. Bien sûr, pour les joueurs, tout ce que nous voulons, c'est jouer au football. »

















L'expert en sponsoring de football, Ian George, pense que si le prix est correct, la famille Glazer pourrait vendre Manchester United au milieu des troubles continus des fans dirigés vers leur propriété du club.



Ole Gunnar Solskjaer: les protestations sont allées trop loin | Le club doit écouter les fans

Ole Gunnar Solskjaer a réitéré la nécessité d’écouter les supporters de Manchester United, mais a déclaré que les manifestations devaient être « civilisées » et a estimé que la manifestation anti-Glazer de dimanche « allait trop loin ».

Solskjaer a déclaré: « Ce fut une journée difficile pour nous. Bien sûr, nous voulions jouer, nous voulions battre Liverpool pour les fans parce que notre travail doit être d’obtenir de bonnes performances et de bons résultats sur le terrain.

« Comme je l’ai dit avant le match, nous devons écouter. Nous devons entendre la voix des fans.

«C’est le droit de chacun de protester. Cela doit être d’une manière civilisée.

«Malheureusement, lorsque vous entrez par effraction et que les policiers sont blessés, marqués à vie, c’est trop loin.

« Quand ça devient incontrôlable comme ça, c’est une affaire de police. Il ne s’agit plus de montrer vos opinions. »