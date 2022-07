Bruno Fernandes: le milieu de terrain de Man Utd salue le style de gestion «strict» et la philosophie claire d’Erik ten Hag | Nouvelles du football

Bruno Fernandes a salué le style de gestion “strict” d’Erik ten Hag et pense que la philosophie claire du Néerlandais peut permettre à Manchester United de renouer avec le succès.

Ten Hag a connu un début positif dans son nouveau travail depuis le remplacement de l’entraîneur par intérim Ralf Rangnick en avril, United battant Liverpool en pré-saison lors de son premier match avant de superviser également les victoires contre Melbourne Victory et Crystal Palace en Australie.

Fernandes, qui a impressionné lors de ces matches amicaux, a salué l’approche pragmatique et pragmatique du joueur de 52 ans et a déclaré que son attitude impitoyable garde toute l’équipe sur ses gardes.

“Il veut ses règles, il exige beaucoup de nous et il veut que tout le monde sur la même page fasse les mêmes choses”, a déclaré Fernandes. Sky Sports Nouvelles avant le match amical de samedi contre Aston Villa à Perth.

“Tout le monde sait qu’ils doivent pousser du même côté et sinon, ils seront hors de l’équipe. C’est une bonne chose car si vous voulez réussir en équipe, vous devez toujours être de la même manière.

“Il apporte de la discipline mais il donne aussi aux joueurs la liberté de faire des choix, mais il a ses propres règles que nous devons suivre, mais il veut aussi donner une certaine responsabilité aux plus âgés.

“Il est strict, il est dur, mais en même temps, c’est un gars sympa et avec qui il est facile de discuter.

“L’essentiel est de suivre ce qu’il veut parce que je pense qu’il a une ligne droite qu’il veut avoir avec l’équipe et je veux suivre cette ligne droite parce que je pense que nous pouvons réussir de cette façon.

“Si tout le monde comprend que nous devons suivre les règles, suivre ce que l’entraîneur demande et ce que l’équipe demande, tout le monde sera sur la même longueur d’onde, c’est ce qui fera le succès de l’équipe.

“Je pense que tout le monde sera content à la fin de la saison si nous pouvons faire tout ce qu’il veut que nous fassions.”

“La philosophie de Ten Hag est claire”

Chargé de superviser une grande reconstruction à Old Trafford, le travail méticuleux de Ten Hag a été clair pendant la pré-saison de United jusqu’à présent.

Au début de leur victoire amicale 4-0 contre Liverpool, il était clair que les principes que Ten Hag avait inculqués à ses joueurs – réaction plus nette, sécurité dans la transition, confiance sur le ballon et cohésion sans lui – avaient été pris en compte. .

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe pouvait déjà sentir la différence dans son style de jeu, Fernandes a répondu : “Je pense que c’est clair. Il explique très bien ce qu’il veut et il exige que quiconque ne fasse pas ce qu’il demande sache qu’il sera puni.

“Donc, je pense que lorsque vous parlez de discipline, c’est à ce sujet. Il est très clair, donc vous ne pouvez pas y échapper. Même si vous ne comprenez pas l’anglais, vous pouvez comprendre la façon dont il veut jouer, donc je pense que est vraiment important pour nous.

“Personne ne peut s’en tirer avec quoi que ce soit avec lui et les joueurs seniors doivent également jouer leur rôle, en s’assurant que tout le monde est sur la même longueur d’onde.”

Ten Hag: Man Utd doit se renforcer avec de bons joueurs Erik ten Hag estime que de nouvelles recrues sont “vitales” si sa première saison à Manchester United est d’être un succès. Tyrell Malacia était le seul nouveau visage lors d’un voyage de pré-saison qui se termine par le match amical de samedi contre Aston Villa à Perth, mais traite pour Christian Erikson et Lisandro Martinez ont été frappés pendant leur séjour en Australie. “Nous signons Eriksen pour le département du milieu de terrain”, a déclaré le patron de United. “Nous sommes vraiment contents de cela. “Oui, je suis vraiment satisfait de la performance de notre milieu de terrain et de notre département offensif en ce moment, mais je sais aussi que cette saison est composée de beaucoup de matchs, la Coupe du monde, donc nous avons besoin de plus d’options là où vous avez une bonne équipe. “Et ce n’est pas seulement une question d’équipe, il faut une bonne équipe pour obtenir les bons résultats à la fin de la saison. Nous devons donc renforcer encore plus l’équipe et nous regardons autour de nous, mais nous avons aussi besoin des bons joueurs.”

Bruno espère rendre la foi à United

Fernandes a pris les devants après son transfert à Old Trafford du Sporting Lisbon en janvier 2020, marquant 12 buts et enregistrant huit passes décisives en 22 apparitions avant la fin de la saison 2020/21.

Cependant, la dernière campagne a été décevante selon les normes portugaises. Il a réussi 10 buts contre 28 la saison précédente, mais il est déterminé à justifier le nouveau contrat de cinq ans qu’il a signé en mars.

“Quand je suis arrivé, le club était critiqué et les résultats n’étaient pas les meilleurs, alors quand je suis arrivé, mais pas à cause de moi, l’équipe a commencé à obtenir de meilleurs résultats”, a-t-il déclaré.

“La saison dernière, en tant qu’équipe, ce n’était pas réussi, donc individuellement, c’est difficile de réussir. J’essayais de la même manière d’améliorer l’équipe, mais évidemment, ce fut une saison difficile pour tout le monde et difficile de réussir individuellement parce que le les résultats n’étaient pas là.

Les cinq prochains matches de Man Utd Aston Villa (N) – Amical, samedi 23 juillet, coup d’envoi à 10h45

Atletico Madrid (N) – Amical, samedi 30 juillet, coup d’envoi à 12h45

Rayo Vallecano (H) – Amical, dimanche 31 juillet, coup d’envoi 16h

Brighton (H) – Premier League, dimanche 7 août, coup d’envoi à 14h, en direct sur Sky Sports

Brentford (A) – Premier League, samedi 13 août, coup d’envoi à 17h30, en direct sur Sky Sports

“Dès que l’équipe se porte bien et obtient de bons résultats, cela me rendra heureux et rendra mon jeu bien meilleur.

“Je sais que tout le monde attend tellement de moi parce que ma première saison a été incroyable et la saison dernière, je n’ai marqué que 10 buts et 14 passes décisives. Je sais que je peux faire bien mieux que ça.

“Je suis heureux de ce que j’ai fait au club et le nouveau contrat montre que le club me respecte et me fait confiance, et il est temps pour moi de le rembourser.

“Je suis un joueur émotif et une personne émotive. Je me critique trop et parfois j’ai besoin de me calmer un peu, mais c’est comme ça. Je n’aime pas perdre mais je n’essaie pas de blâmer J’essaie de voir ce que je peux faire de mieux pour que l’équipe s’améliore.

“Je parle avec le manager et il me demande ce que je ressens à propos du plan de match et je lui ai dit que j’avais un entraîneur au Sporting Lisbonne (Marcel Keizer) qui venait aussi de l’Ajax et la façon de faire était assez similaire et je a eu ma meilleure saison avec lui.

“Donc pour moi, il s’agit de suivre les règles [Ten Hag] veut, suivant ses exigences et mon jeu viendra naturellement. L’essentiel pour moi, c’est que l’équipe réussisse.”

“Les luttes n’étaient pas dues à Ronaldo”

Fernandes a également été interrogé sur l’impact de son coéquipier uni et portugais Cristiano Ronaldo, dont l’avenir a fait l’objet d’intenses spéculations ces dernières semaines.

Ronaldo, 37 ans, a déclaré au club qu’il souhaitait partir pour jouer au football en Ligue des champions et n’a pas rejoint l’équipe pour leur tournée de pré-saison commençant en Thaïlande, invoquant des problèmes familiaux.

Lorsqu’on lui a demandé si l’un des problèmes de la saison dernière était le fait que le style de United avait changé pour s’adapter à Ronaldo après le retour du quintuple vainqueur du Ballon d’Or à Old Trafford, Fernandes a répondu : “Non, je ne pense pas.

“Je suis là pour servir mes attaquants et je pense que nous avons eu un début de saison incroyable. Quand Cristiano est arrivé, il a marqué deux buts lors de son premier match et j’en ai marqué un et après cela, j’ai marqué de nombreux buts en jouant avec Cristiano.

“Je pense que tous mes buts, je jouais aux côtés de Cristiano, donc je ne pense pas que ce soit le problème du tout.

“Je joue avec lui pour le Portugal et ce ne sera jamais le problème car de bons joueurs peuvent s’entendre à tout moment et à tout moment.”

Calendrier de Man Utd: débuts de Ten Hag contre Brighton on Sky

Le premier match de Premier League d’Erik ten Hag en tant que manager de Manchester United sera contre Brighton à Old Trafford, en direct sur Sports du ciellors du Super Sunday d’ouverture de la saison 2022/23.

Après avoir affronté les Seagulls de Graham Potter le dimanche 7 août, en direct sur Sports du ciel, United se rendra à Brentford lors du deuxième tour de matches avant d’accueillir ses rivaux Liverpool lors d’un affrontement à succès en début de saison le week-end du 20 août.

Image:

Manchester United accueille Brighton le 7 août, en direct sur Sky Sports





Le voyage de United au stade Etihad pour le premier derby de Manchester de la saison le 1er octobre donne le coup d’envoi d’un mois intimidant qui voit l’équipe de Ten Hag se rendre à Everton et Chelsea et accueillir Tottenham, Newcastle et West Ham.

Le dernier match avant la pause de la saison pour la Coupe du monde d’hiver sera contre Fulham le week-end du 12/13 novembre. United revient ensuite à l’action le lendemain de Noël à Fulham. 2023 sera inauguré par un match à domicile contre le promu Bournemouth. Les champions de Premier League Manchester City seront les prochains à Old Trafford le 14 janvier, le voyage de retour à Anfield le 4 mars, tandis que United conclura sa saison à domicile contre Fulham le 28 mai.

