Bruno Fernandes dit qu’il n’est pas intéressé à jouer aux côtés de « yes men » à Man Utd car il admet qu’il se nourrit de la critique.

Bien qu’il soit arrivé à Old Trafford il y a moins d’un an, le milieu de terrain a déjà fait preuve de réelles qualités de leadership.

Depuis à peu près le premier jour dans son nouveau club, Fernandes a ordonné à ses coéquipiers de faire le tour du terrain et n’a pas donné de coups de poing en criant leurs erreurs.

Le défenseur Victor Lindelof était le receveur d’un coup de langue en demi-finale de la Ligue Europa contre Séville, alors que Fernandes et lui étaient échangés dans un échange colérique sur le terrain.

Mais Fernandes a insisté sur le fait que la dispute faisait partie intégrante du football et veut en voir plus à United.

« Au Portugal, c’est ainsi que vous jouez au football. C’est ainsi que vous communiquez. Si vous dites ou faites quelque chose de mal, je vous en parlerai », at-il dit. la Tribune des joueurs . « Je vis le football comme s’il devait être vécu – dans l’instant. Mais ça reste sur le terrain. C’est tout. Et demain, nous serons tous de nouveau amis. Nous nous embrassons, nous continuons. »

« Pour être honnête, j’aime la critique. Parce que cela vous aide à vous améliorer et à comprendre que vous ne pouvez pas vous détendre. Cela me motive. Vous savez, certaines personnes s’entourent de ‘oui hommes’, mais ce n’est pas moi. Je veux des gens comme mes amis sur les terrains de jeux qui n’ont pas peur de me pointer du doigt et de me dire où je me trompe.

« J’aime rentrer à la maison après un match et entendre: ‘Je t’aime, mais tu aurais vraiment dû marquer aujourd’hui. Bonne passe, oui. Mais beaucoup d’occasions manquées.' »