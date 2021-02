Bruno Fernandes fait réclamer Daniel James après une impressionnante démonstration de Man Utd

Bruno Fernandes a plaisanté en disant que Daniel James n’avait pas l’intention d’assister à son deuxième but lors de la victoire 4-0 de Manchester United contre la Real Sociedad lors du match aller de leur match à élimination directe en Ligue Europa.

Fernandes a joué un rôle central dans le succès de United, marquant un doublé, et les buts au compteur de Marcus Rashford et James ont clôturé une victoire impressionnante pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

S’exprimant après le match au sujet de ses deux buts, Fernandes a plaisanté en disant que l’aide de James pour sa deuxième frappe provenait d’un mauvais premier contact, déclarant à BT Sport: « Je m’attendais à ce que Dan James me touche.

«Quand il contrôlait le ballon, je pense qu’il essayait de le contrôler, mais je vais lui donner une passe décisive.

« J’ai vu le ballon près de moi et je pense qu’à ces occasions, le gardien sort, si vous le frappez bien dès le premier contact, il est difficile de réagir et heureusement pour moi c’était un but. »

Cependant, James a affirmé que c’était intentionnel, déclarant à MUTV: «J’ai toujours su que j’étais d’accord, quand j’ai entendu dire que Bruno était contrôlé, je savais qu’il était derrière moi, donc je savais que ça allait être un objectif. Je pensais juste à ça. l’aide, je voulais lui toucher. «

Réfléchissant à la victoire, Fernandes a ajouté: « Le résultat bien sûr [is pleasing], il s’agit de gagner, nous voulons gagner les jeux. Nous avons tout bien fait. Le résultat est de notre côté mais nous avons encore le match retour et un match difficile à refaire à domicile.

« Nous savons que 4-0 est un bon résultat, mais nous devons être conscients de ce que la Sociedad peut faire et être prêts pour le match retour. Nous n’avons pas à regarder les résultats, nous devons regarder les performances.