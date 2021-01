Bruno Fernandes a clairement indiqué qu’il espérait que Paul Pogba reste à Manchester United dans un avenir prévisible.

Le milieu de terrain français a toujours été lié à un éloignement du club ces derniers mois, et il est loin d’être certain qu’il restera à Old Trafford après cet été.

Malgré les spéculations, Pogba a joué un rôle déterminant dans la victoire 2-1 de son équipe sur Aston Villa vendredi, remportant un penalty que Fernandes a converti pour le deuxième but de United.

Et s’adressant à MUTV après le match, la star portugaise a exprimé son admiration pour son coéquipier.

« Je pense qu’aujourd’hui, Paul était au top », a-t-il déclaré. «Le premier but, il fait une bonne compétence, il se détache si facilement d’un joueur.

« Mais nous connaissons tous ses qualités. Je pense que cela ne fait aucun doute. »

Pogba n’a pas toujours été la tasse de thé de tout le monde, et certains ont déclaré qu’ils pensaient qu’il était surfait plus tôt dans la saison.

Mais Fernandes pense que sa performance contre Villa montre à quel point il peut continuer à être important pour l’équipe.