Bruno Fernandes s’est ouvert sur l’impact que Cristiano Ronaldo a encore sur lui à Manchester United.

Le meneur de jeu portugais a rejoint l’équipe d’Old Trafford en janvier en provenance du Sporting Lisbonne et a contribué à 26 buts et 17 passes décisives en 45 apparitions au cours de sa seule année au club.

Ce sont le genre de chiffres que Cristiano Ronaldo affichait pendant son séjour à Manchester, sinon mieux. Bien sûr, Ronaldo a continué à dominer l’Europe avec le Real Madrid et la Juventus, remportant un total de cinq Ballon d’Or.

Fernandes affirme que le dévouement de son compatriote au sport et sa motivation à réussir l’ont aidé à United.

« Dans tout dans la vie, vous devez vous améliorer et comprendre que vous n’êtes pas le pire et que vous n’êtes pas le meilleur », a déclaré Fernandes à ManUtd.com.

«Il est toujours temps de s’améliorer. Il est impossible d’être le pire parce que vous avez le temps de vous améliorer, et il est impossible d’être le meilleur parce que vous avez toujours le temps de vous améliorer.

«Si vous voyez Cristiano et Messi, ils s’améliorent toutes les saisons. Comment est-ce possible? Tout le monde dit qu’il est impossible de faire mieux mais, à chaque saison, ils font de mieux en mieux.

« Cela fait 11 ans de se battre pour un Ballon d’Or et cela ne se reproduira plus jamais. Cela ne se reproduira plus jamais dans l’histoire du football car ils s’améliorent encore et j’ai la chance d’être avec Cristiano en équipe nationale.