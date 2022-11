Bruno Fernandes envoie le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde

Lors du dernier match de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, le Portugal a vaincu une fougueuse équipe uruguayenne pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

A qui est-ce le but de toute façon ?

Bruno Fernandes a été le meilleur interprète et a presque réussi un triplé pour couronner une excellente performance. À la 54e minute, Fernandes a enroulé un ballon dans la bouche du but, vraisemblablement destiné à Cristiano Ronaldo qui s’est levé pour le rencontrer sur le chemin du but.

Cependant, Ronaldo n’a jamais pris contact avec le ballon. Cela ne l’a pas empêché de célébrer et de s’attribuer le mérite du but sur le terrain. Les officiels ont confirmé plus tard que le but était celui de Bruno. Cet objectif peut être une métaphore vivante du drame hors du terrain. Une équipe portugaise talentueuse est parfois négligée pour un certain attaquant qui aspire à la gloire et aux projecteurs.

Le nouveau rôle de Ronaldo

On pourrait faire valoir que si Ronaldo n’avait pas été là, le gardien uruguayen Sergio Rochet aurait récupéré le tir croisé. Serait-ce le rôle que Fernando Santos a toujours voulu pour Ronaldo?

La présence de Ronaldo sur le terrain attire l’attention défensive, ce qui crée de l’espace pour Bernardo Silva, João Félix et Bruno Fernandes. Le Portugal a dominé la possession et créé plus d’occasions. Il y avait une grande intention vers l’avant alors que William Carvalho et João Félix ont fait des entraînements déterminés au milieu.

Scoreline masquant les fissures

Malgré le score final, tout n’était pas rose pour le Portugal. Le score ne raconte pas toute l’histoire. Sur le chemin de la victoire 2-0, l’Uruguay s’est rapproché à plusieurs reprises.

En première mi-temps, l’attaquant de Tottenham, Rodrigo Bentancur, a dépassé trois défenseurs portugais avant d’essayer d’insérer le but dans les jambes de Diogo Costa. Heureusement, Costa est resté près du sol tout en effectuant l’arrêt et Bentancur a été refusé.

À la 42e minute, l’arrière gauche du PSG Nuno Mendes a été remplacé par une blessure. Raphaël Guerreiro est entré en fonction en remplacement. En seconde période, Guerreiro était terrorisé sur le côté gauche. À maintes reprises, l’attaque uruguayenne a réussi à dépasser Guerreiro et à obtenir un centre ou une passe en retrait. Le reste de la défense portugaise a pu monter en puissance, mais le point faible était clair.

Que ce passe t-il après?

Le Portugal disputera son dernier match de groupe contre la Corée du Sud vendredi. Avec six points lors de leurs deux premiers matches, les Portugais sont assurés de leur place en huitièmes de finale.

Tous les yeux seront tournés vers ce qui se passe dans le groupe G afin de voir qui seront leurs adversaires. Le Portugal n’aura besoin que d’un point pour terminer en tête du groupe H. Les vainqueurs du groupe H affronteront les deuxièmes du groupe G.

Bien que, mathématiquement, n’importe laquelle des équipes du groupe G puisse terminer deuxième, il faudrait une combinaison de résultats pour que le Brésil ne remporte pas le groupe. Cela laisse la place de finaliste ouverte à l’un de la Suisse, du Cameroun ou de la Serbie.

