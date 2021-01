Manchester United milieu de terrain Bruno Fernandes a été nommé première ligue Joueur du mois de décembre, c’est la quatrième fois que le Portugais remporte le prix depuis sa signature pour United en janvier dernier. Fernandes a joué un rôle fondamental dans la résurgence de United qui les place en tête du classement de la Premier League avant leur voyage à Anfield pour affronter Liverpool dimanche.

En décembre, les trois buts et quatre passes de Fernandes ont aidé United à en remporter quatre et à faire match nul lors de deux de leurs six matches de championnat au cours du mois. Le joueur de 26 ans a marqué 15 buts dans toutes les compétitions cette saison pour United.

« Trois buts et quatre passes décisives ont été un mois complet », a déclaré Fernandes après avoir reçu le prix. «Marquer et aider vos coéquipiers est parfait. Je veux remporter d’autres trophées et récompenses, mais je suis vraiment heureux de faire l’histoire.

Son prix signifie que Fernandes est devenu le premier joueur à remporter le prix quatre fois par année civile, après l’avoir fait également en février, juin et novembre 2020.