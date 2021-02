Bruno Fernandes "devenir plus frustré" à Man Utd, Ian Wright affirme

La légende d’Arsenal, Ian Wright, a affirmé que Bruno Fernandes « semble être de plus en plus frustré » avec ses coéquipiers de Manchester United.

Fernandes a eu un impact majeur chez United depuis son arrivée au club en janvier 2020 en provenance du Sporting Lisbonne, marquant 34 buts et fournissant 21 passes décisives en 59 apparitions dans toutes les compétitions.

S’exprimant sur son podcast Wrighty’s House, Wright a déclaré: «Je regarde Bruno Fernandes et il semble juste être de plus en plus frustré par les gens quand je le regarde.

«Je ne veux pas que les gens se trompent et disent: ‘Oh, Wrighty le déterre’. Je ne le déterre pas.

« Je regarde juste des leaders comme lui, il est évidemment le leader de Manchester United, c’est manifestement évident à voir.

« Dennis [Bergkamp] était le leader pour nous [ Arsenal ] sur le terrain et je ne l’ai jamais vu se sentir frustré par des individus au point de se retourner et de faire cette chose parce que c’est tellement démoralisant pour vous.

« Il [Fernandes] ressemble à un perfectionniste, si tout n’est pas parfait, il semble bouleversé. «

L’ailier uni Daniel James a récemment évoqué l’influence de Fernandes sur le vestiaire.