Bruno Fernandes demande des excuses aux officiels après que Manchester United a refusé le penalty à Tottenham | Nouvelles du football

Bruno Fernandes a appelé les officiels à présenter des excuses à Manchester United après s’être vu refuser un penalty lors de leur défaite 2-0 contre Tottenham.

Un premier match de Pape Sarr en seconde période suivi d’un but contre son camp de Lisandro Martinez a condamné United à une défaite qui donne à réfléchir mais méritée samedi soir.

United s’est vu refuser un penalty en première mi-temps quand Alejandro Garnacho a envoyé un tir vers le but qui a frappé le bras tendu du défenseur Cristian Romero. L’incident a été examiné sur VAR mais aucune mesure n’a été prise car l’arbitre Michael Oliver a fait signe au jeu de continuer.

Fernandes, qui a raté une chance glorieuse à bout portant dans le match, a fait référence à l’incident de penalty de la semaine dernière à Old Trafford lors de la victoire de United contre les Wolves où Gary O’Neil a reçu des excuses du patron des arbitres Jon Moss pour ne pas avoir donné de place- coup de pied quand Andre Onana a heurté Sasa Kalajdzic.

« La semaine dernière, ils ont fait grand cas du fait que United n’avait pas de penalty contre eux [Wolves] », a déclaré Fernandes.

« Je veux voir ce qui va se passer cette semaine s’il va se passer le même spectacle qu’ils ont fait la semaine dernière.

« Je veux voir si Jon Moss vient aussi s’excuser auprès de notre vestiaire comme ils ont dit qu’il l’avait fait auprès du manager des Wolves. »

Verdict de Keane United : Désespéré

Roy Keane critique la « croyance et le désir » de Manchester United après leur défaite 2-0 contre Tottenham



« Désespéré, absolument désespéré », a tonné Roy Keane de Sky Sports sur la performance de United. « La plus grande insulte à laquelle je pense toujours, ce sont les équipes qui ne peuvent pas le faire loin de chez eux, les joueurs qui ne sont pas prêts à le faire loin de chez eux.

« United s’en va aujourd’hui … faible, pas de leadership, a donné de mauvais buts. C’est facile de jouer contre Man United. Man Utd sont les nouveaux Spurs. »

Un Keane peu impressionné a poursuivi: « Le milieu de terrain avait l’air léger. Les six joueurs en haut du terrain, quand vous êtes hors de possession, ils ne vous donnent absolument rien. Vous pouvez toujours en porter un ou deux peut-être dans votre équipe qui ne donnent pas vous beaucoup, mais vous pouvez gagner des matchs, mais United transporte trop de joueurs alors qu’ils n’y sont pas vraiment.

« Je regarde (Mason) Mount, Fernandes hors de possession, ils ressemblent à des écoliers. Ils n’ont pas cette physique pour récupérer le ballon.

« On nous dit que Ten Hag est un entraîneur brillant, eh bien nous devons le voir. Ils avaient l’air plats. J’aimerais savoir ce qu’ils font sur le terrain d’entraînement. Est-ce qu’ils s’entraînent trop? Ils n’ont pas l’air pleins d’énergie. »

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Tottenham contre Manchester United en Premier League



Neville: Manchester United doit renforcer son milieu de terrain

Lors de son commentaire de match, Gary Neville, alarmé, a également averti que Manchester United devait faire des renforts au milieu de terrain à la suite de son début inquiétant pour la nouvelle saison.

Après une victoire 1-0 très chanceuse contre les Wolves lors du Monday Night Football, la chance de United s’est épuisée dans le nord de Londres alors qu’un milieu de terrain de Casemiro, Bruno Fernandes et la signature estivale de Mount ont été dominés par l’homme du match Yves Bissouma et James Maddison. dans la victoire méritée 2-0 des Spurs.

Bruno Fernandes a raté une chance glorieuse de donner l’avantage à Manchester United à Tottenham



« Casemiro semble perdu au milieu de terrain lors de ces deux premiers matches », a déclaré Neville. « Ce qui est clair, c’est que le milieu de terrain de Manchester United a besoin d’être renforcé.

« Ten Hag veut un numéro six qui puisse jouer aux côtés de Casemiro et pour le moment, le club ne peut pas faire sortir de joueurs pour pouvoir financer cela.

« S’ils regardent les deux premières semaines, ils doivent le financer ou il y aura de gros problèmes. Ce qui est clair, c’est que Ten Hag ne veut pas revenir à Scott McTominay. »

Le premier but de Pape Sarr pour Tottenham leur donne l’avantage face à Manchester United en début de seconde période



Après avoir échoué à impressionner lors de ses débuts contre les Wolves, Mount était anonyme contre les Spurs et a été remplacé tardivement. Avant cela, Christian Eriksen avait été introduit sur le banc, mais son implication n’a fait qu’ajouter à la confusion au milieu de terrain.

« Avec Bruno à droite, le milieu de terrain regarde partout et les trois premiers ne sont pas capables de fonctionner comme un seul », a ajouté Neville. « Retourne-t-il à McTominay? Ten Hag a effectué cinq remplacements et ne l’a pas utilisé. C’est presque comme s’il le gérait hors du club. »

Le but contre son camp de Lisandro Martinez a doublé l’avance de Tottenham contre Manchester United



Ten Hag répond : le milieu de terrain a bien joué

Erik ten Hag pense que Manchester United aurait dû recevoir un penalty d’un handball de Cristian Romero, mais a blâmé leur finition pour leur défaite 2-0 contre Tottenham



Alors que l’ancienne paire de Man Utd cinglait le milieu de terrain, le manager Erik ten Hag semblait satisfait de la performance de ses joueurs.

Il a dit Sports du ciel: « Le milieu de terrain a bien joué. C’était bien. Bien sûr, on peut toujours faire mieux mais tu vas au but et tu laisses des espaces.

« Dans la transition défensive, nous étions meilleurs, mais cela n’avait rien à voir avec les deux joueurs du milieu de terrain. Cela avait plus à voir avec la compression de la défense et venir dans trois couloirs pour être compact de l’autre côté et au moment de perdre le ballon, pour revenir en position de votre attaquant et du No 10. »

Roy Keane a dit à David Jones qu’il était au pays des coucous lorsqu’il l’a interrogé sur les chances de titre de Manchester United en Premier League



Lorsqu’on lui a demandé s’il était également préoccupé par ses joueurs offensifs, Ten Hag a ajouté: « Pas par le jeu offensif mais par le fait de marquer. C’est le même problème, nous le savons. C’est pourquoi nous avons signé un attaquant. »

Ten Hag était perplexe quant à la raison pour laquelle son équipe n’avait pas reçu de penalty pour l’incident de Romero.

Il a déclaré: « J’ai aimé la première mi-temps, c’était une très bonne performance de Manchester United sauf que nous devons marquer. Nous avons créé de bonnes occasions. Nous avons eu une très bonne pression sur le ballon, nous avons eu de bons interrupteurs, de nombreuses occasions de marquer et nous méritions un penalty.

L’appel de Manchester United pour un penalty pour le handball de Cristian Romero de Tottenham est rejeté après un contrôle VAR



« Je ne sais pas pourquoi ce n’est pas un penalty. Il change la direction du ballon, la main est juste au-dessus. Mais ça va, il faut l’accepter.

« Le changement dans le jeu est que nous obtenons d’abord rapidement trois réservations – cela ne peut pas arriver. Nous devons rester concentrés. Réservations inutiles. Ensuite, nous nous éteignons. En une attaque, ils ont deux grandes occasions. Ce n’était pas bon.

« Le début de la seconde mi-temps n’était définitivement pas bon. Il faut rester sur le pied avant. C’était totalement inutile de concéder ce but.

« Nous ne nous sommes pas effondrés, nous avons riposté mais nous n’avons pas marqué. »

Ange Postecoglou a senti que sa jeune équipe gagnait en confiance au fur et à mesure que le match se poursuivait lors de la victoire 2-0 de Tottenham contre Manchester United et a le sentiment qu’ils peuvent créer quelque chose de spécial.



Keane : Ramenez Stapleton et Whiteside

Alors que les préoccupations de Neville se concentraient sur le milieu de terrain, Keane réservait ses vues les plus déprimantes à la ligne de front ratée de United.

Après l’échec flagrant de Fernandes en première mi-temps, United avait rarement l’air de marquer et n’était pas meilleur après qu’Anthony Martial ait remplacé Marcus Rashford dans les dernières minutes.

Keane a déclaré: « Ils font venir Martial – vous pourriez aussi bien faire venir Frank Stapleton et Norman Whiteside. Martial ne va pas vous sortir des ennuis.

« Rashford a encore joué au milieu. Des trucs habituels. Il est comme un enfant là-haut. Il n’est évidemment pas content de jouer là-bas. Son langage corporel et ses premières touches suggèrent qu’il ne veut pas jouer au milieu.

« Mais vous devez le faire. Vous devez faire un travail pour l’équipe. Vous regardez le capitaine, les joueurs seniors, les joueurs internationaux établis – faciles à affronter. C’est la plus grande insulte que je puisse faire à ces Man Utd joueurs. »

Onana : Les Spurs n’étaient pas meilleurs que nous

Andre Onana dit que Man Utd a dû payer pour ne pas avoir marqué en première mi-temps





Le gardien de but de Manchester United, Andre Onana, ne pense pas que Tottenham était meilleur que Man Utd samedi, ajoutant que les joueurs prendront la responsabilité de jouer pour le club.

Il a dit Sports du ciel: « Je ne pense pas qu’ils aient été meilleurs que nous. Nous avons fait quelques erreurs en deuxième mi-temps mais le football n’est pas qu’une mi-temps.

« Nous avons très bien commencé et créé des occasions. Malheureusement, nous n’avons pas marqué et c’était un point clé. Si nous avions marqué en première mi-temps, cela aurait été un match différent à coup sûr.

« Le football consiste à marquer des buts, surtout lorsque vous jouez contre un bon adversaire. Nous avons eu de grandes occasions et nous n’avons pas marqué. En fin de compte, vous devez payer.

« Nous devons rester calmes et continuer à travailler. Si nous travaillons comme nous travaillons, à la fin de la saison, l’équipe ira bien.

« Nous devons reconnaître nos erreurs car en fin de compte, nous sommes ensemble, nous sommes un grand club et nous devons en assumer la responsabilité. »