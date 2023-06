Bruno Fernandes de Man United sur Man City, succès l’année prochaine

Erik ten Hag a établi des normes élevées à Manchester United cette saison, mais Bruno Fernandes pourrait être encore plus exigeant. Après avoir vu son équipe battre Chelsea 4-1 pour ajouter un top quatre à la Coupe Carabao, Ten Hag a déclaré sa première année à Old Trafford comme un succès. Fernandes, cependant, n’est pas d’accord. Et il ne changera pas d’avis même si United bat Manchester City à Wembley samedi et soulève la FA Cup (10 h HE, diffusion en direct sur ESPN +).

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Pour ce club, une saison réussie, c’est gagner la ligue, gagner la Ligue des champions, gagner de gros trophées parce que le passé de ce club, l’histoire de ce club, est grande », déclare Fernandes dans une interview à ESPN. « Le grand objectif de la ligue est de gagner. Ce fut une bonne saison mais pas une réussite car le succès est gagnant. Nous construisons maintenant quelque chose qui, selon nous, peut être spécial à l’avenir. »

La cible, en fin de compte, est City. Ils ont remporté le titre de Premier League au cours de cinq des six dernières années et ont atteint deux des trois dernières finales de la Ligue des champions. C’est un niveau de domination dont United jouissait sous Sir Alex Ferguson et espère, un jour, atteindre à nouveau. Il y en a à Old Trafford qui choisissent d’éviter les comparaisons avec leurs rivaux de la ville, mais pas Fernandes. « Nous voulons gagner la ligue et c’est ce qu’ils ont fait cette saison », dit-il.

Bruno Fernandes de Manchester United célèbre le premier but d’un retour contre Manchester City le 14 janvier 2023. (Photo de Shaun Botterill/Getty Images)

« City a fait ça alors, oui, c’est l’équipe à battre, on peut dire ça parce qu’ils ont gagné. City est probablement l’équipe qui joue le meilleur football depuis tant d’années. Ils ont été cohérents avec ça et ils méritent d’être ici parce qu’ils ont été vraiment bons. »

Cette saison, City a été trop bon. Le titre est déjà dans le sac et s’ils gagnent contre United en FA Cup puis contre l’Inter Milan en Ligue des champions, ils compléteront le triplé – un exploit réalisé une seule fois auparavant dans le football anglais par Ferguson’s United en 1999. Devant la finale de la FA Cup samedi, les fans de United sont divisés sur la plus grande motivation pour gagner le match. Est-ce simplement pour gagner le trophée, ou y aurait-il plus de joie à empêcher City de le gagner et, avec lui, à gâcher toute chance de tripler ?

Choix de l’éditeur 2 Connexe

« Nous en sommes conscients », déclare Fernandes avec un sourire. « Nous connaissons l’histoire de notre club et que les fans ne veulent pas que City fasse cela. Mais pour nous, il s’agit de soulever un trophée. L’importance de cela pour nous est de gagner un autre trophée, en s’assurant que nous terminons la saison dans le de la meilleure façon possible. Nous savons que si nous gagnons le trophée, la conséquence est que Man City ne peut plus faire le triplé. Mais du côté des joueurs, il s’agit simplement de gagner le match parce que nous voulons gagner un trophée pour nous-mêmes, le club, les fans. C’est tout. »

L’anticipation à Manchester avant une toute première finale de la FA Cup entre United et City a atteint son paroxysme cette semaine, mais le téléphone de Fernandes a été plus silencieux que d’habitude. Il fait partie d’une enclave portugaise à Manchester qui comprend également Bernardo Silva et Ruben Dias de City. Fernandes est ami avec Bernardo depuis que le couple a fait ses débuts ensemble pour les moins de 18 ans du Portugal, mais alors qu’ils se préparent à s’affronter à Wembley, les messages réguliers de WhatsApp se sont taris. Pour l’instant, leur amitié est suspendue mais il y aura un débriefing final de la coupe lorsqu’ils rejoindront l’équipe du Portugal.

« Maintenant, en allant au match, nous ne parlons normalement pas », explique Fernandes. « Nous parlerons après le match. Le moment où nous discutons davantage de ces types de matchs, c’est lorsque nous partons avec l’équipe nationale et que nous parlons de la façon dont il joue, ou je joue, ou de la façon dont City joue, de la façon dont United joue. Ce qu’il considère comme nos forces et nos faiblesses. C’est une conversation normale entre fans de football. J’ai une excellente relation avec Bernardo.

Ten Hag a galvanisé Manchester United depuis son arrivée, établissant de nouvelles normes pour que le club défie les plus hautes distinctions du club de football. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

« Quand nous avons gagné le match [against City] à la maison, il est entré et m’a serré la main. Il a dit ‘quand tu as perdu chez nous [6-3] et c’était un mauvais match, tu as serré la main de tout le monde, donc je dois le faire, même quand je perds’. » La défaite de United à l’Etihad en octobre a été un point bas de la saison de United, et il y en a eu une autre contre Liverpool. en mars lorsque l’équipe de Ten Hag a été battue 7-0.

Fernandes a été fortement critiqué à la suite du résultat à Anfield avec son comportement au cours de la seconde mi-temps qualifié d ‘ »embarrassant » par l’ancien défenseur de United et expert de Sky Sports, Gary Neville. Ten Hag, cependant, a profité d’une conférence de presse trois jours plus tard pour riposter en insistant sur le fait que Fernandes resterait son capitaine lorsque Harry Maguire ne serait pas dans l’équipe. Cela s’est bien passé avec Fernandes, bien qu’il admette qu’il a été appelé plus d’une fois dans le bureau du manager cette saison lorsque le Néerlandais a ressenti le besoin de mettre le pied à terre. Crucialement pour les joueurs, la discipline a été distribuée en privé et non en public.

« Il sait que je m’en soucie », a déclaré Fernandes. « C’est pourquoi parfois cela vous fait faire des choses que vous ne devriez pas faire. Mais il sait que je ne ferai jamais rien pour faire mal paraître l’équipe, mes coéquipiers mal paraître, ou faire quelque chose qui n’est pas bon pour l’équipe. Il sait c’est pour ça que ça me protège, c’est pour ça qu’il a fait ça dans cette interview et bien d’autres fois.

« Chaque fois qu’il pense qu’il doit me dire quelque chose qu’il n’aime pas, il m’a appelé deux ou trois fois dans son bureau et il a dit ‘regarde, nous devons changer cela, nous devons changer cela, je pense vous pourriez le faire d’une manière différente. Il vous montre le respect, il vous montre la protection, mais toujours avec des exigences derrière cela parce que quand vous protégez quelqu’un, vous voulez qu’il vous en rende. »

Fernandes a fait de son mieux pour rembourser la confiance de Ten Hag. Il s’est retrouvé avec une botte de protection après s’être blessé lors de la demi-finale de la FA Cup contre Brighton, mais quatre jours plus tard, il était dans l’équipe pour un match à Tottenham. La finale de la FA Cup sera la 68e apparition de Fernandes pour le club et le pays cette saison, plus que tout autre joueur des cinq meilleures ligues européennes. Son engagement envers la cause est irréprochable.





« Je pense que c’est bien pour tout le monde de voir que même lorsque vous n’êtes pas à 100%, l’équipe a besoin de vous pour que vous fassiez de votre mieux pour être là », a-t-il déclaré. « Parfois, ce n’est pas possible. Évidemment, dans le match de Tottenham et les matchs qui ont suivi, j’étais encore un peu douloureux mais je pouvais gérer la douleur alors j’essaie de continuer. Ce n’était pas la meilleure forme pour jouer mais je pouvais J’aide toujours l’équipe et le manager a pensé qu’il valait mieux que j’aide l’équipe que pas, alors j’ai fait tout ce que j’ai pu. »

Il dit qu’il a également une dette de gratitude envers sa femme, Ana, et sa mère et son père pour son impressionnant bilan de forme physique. « J’aime avoir mon heure de sieste et ma femme respecte cela et s’occupe des enfants pendant cette heure et demie, une heure, pour que je puisse me reposer davantage », dit-il. « Parce que je pense que c’est important pour moi de me garder en forme, dans la meilleure forme possible. Je pense que ce sont tous ces éléments ensemble, et évidemment la façon dont ma mère et mon père m’ont fait. Ils se sont assurés que j’étais toujours en forme et suffisamment en forme pour jouer au football.

« Parfois, même Casemiro plaisante avec moi et dit ‘tu sais, tu cours juste pour chaque match et tu peux jouer à chaque match parce que ton poids n’est rien, c’est pourquoi.' »

L’énergie implacable de Fernandes au milieu de terrain sera essentielle si United veut bouleverser les chances et battre City samedi. Mais même s’il met la main sur la FA Cup à Wembley, vous ne lui ferez toujours pas dire que la saison a été un succès. Un pas en avant, oui. Mais pas un succès. « On comprend qu’on n’est pas encore à ce niveau pour aller plus loin cette saison », conclut-il. « C’est pourquoi nous ne sommes pas allés plus loin dans la ligue avec plus de points, en remportant plus de matchs.

« Mais nous avons compris que nous avons fait les bons pas, nous apprenons encore. Nous pouvons réussir à l’avenir. Je pense que si nous gagnons la FA Cup, cela nous donnera un peu plus de conviction que nous pouvons entrer dans le la saison prochaine et viser des objectifs plus ambitieux. La saison prochaine, nous aurons appris, nous devons donc faire mieux. »

Fernandes, comme Ten Hag, en voudra toujours plus.