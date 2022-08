Bruno Fernandes coule des saints alors que Man Utd maintient le renouveau

Erik ten Hag pense que Manchester United a tiré les leçons de son début de saison lamentable alors que Bruno Fernandes a remporté samedi une victoire 1-0 à Southampton.

L’équipe de Ten Hag était en bas de la Premier League après avoir perdu ses deux premiers matchs contre Brighton et Brentford. Mais United s’est remis de ce début embarrassant pour remporter des victoires successives en championnat pour la première fois depuis février.

Fernandes a marqué avec une frappe composée au début de la seconde période et le premier but du milieu de terrain portugais cette saison a propulsé United à la sixième place avant le reste des matchs du week-end. “Je pense que les joueurs ont tiré des leçons de Brentford. On a été plus compact sur les longs ballons. Bien sûr, nous étions vraiment heureux », a déclaré Ten Hag. Ten Hag a nommé la même formation de départ qui a battu Liverpool 2-1 lundi, ce qui signifie que la star instable Cristiano Ronaldo et le capitaine du club Harry Maguire étaient tous les deux sur le banc.

Ronaldo, désireux de quitter Old Trafford avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 1er septembre, était en grande partie anonyme lorsqu’il est arrivé pendant les 20 dernières minutes. Casemiro a aidé United à conclure la victoire alors que le milieu de terrain brésilien faisait ses débuts dans une apparition de remplacement de 10 minutes. après son départ du Real Madrid, United était loin de l’intensité et de la qualité qui ont inspiré sa victoire contre Liverpool.

Mais ils ont montré le courage qui manquait si cruellement lors des deux premiers matchs en gardant Southampton à distance après le but de Fernandes. en marge. » Au début du match, nous aurions pu en créer plus mais j’étais satisfait. C’est le début de saison, c’est dur. Vous devez vous battre et nous l’avons fait aujourd’hui, nous avons donc été récompensés », a déclaré Ten Hag.« C’était une finition fantastique. Je suis vraiment content pour Bruno. On peut s’améliorer c’est clair. Je sens qu’il y a encore place à l’amélioration, pour contrôler davantage, mais nous n’en sommes pas si loin.

– Clinique Fernandes –

Il a fallu une combinaison incroyable de superbe gardien de but et de défense ultime pour empêcher United de prendre l’avantage au milieu de la première mi-temps. Lorsque Southampton n’a pas réussi à dégager un centre, Gavin Bazunu a dû se démener pour bloquer le tir d’Anthony Elanga au deuxième poteau. Au cours de la mêlée qui a suivi, Christian Eriksen semblait certain de marquer mais Kyle Walker-Peters a bloqué son tir sur la ligne avant que Fernandes ne voie sa frappe au but repoussée par Armel Bella-Kotchap.

Bella-Kotchap aurait dû faire payer United pour ces ratés lorsqu’un corner est tombé sur le défenseur des Saints, mais il a en quelque sorte réussi à tirer haut dans les tribunes à bout portant. Che Adams n’a pas pu générer assez de puissance pour battre David De Gea après avoir fait une course parfaitement chronométrée derrière la défense United au pied plat. La conduite de Scott McTominay a testé Bazunu au début de la seconde période, tandis que Bella-Kotchap a fait un superbe tacle pour arrêter Elanga alors qu’il se préparait à tirer après avoir percé au but. Bien que United n’ait jamais été dominants, ils ont conjuré un mouvement impressionnant pour sortir de l’impasse à la 55e minute.

Une rafale de passes a traversé le milieu de terrain de Southampton et Diogo Dalot a enroulé un centre vers Fernandes, qui a guidé une belle volée devant Bazunu juste à l’intérieur de la zone. McTominay a géré alors qu’il défiait Adams pour une balle haute. De Gea a préservé la mince avance de United avec un arrêt réflexe de la tête à bout portant de Joe Aribo, avec Walker-Peters hochant la tête pour le rebond. ont perdu leur chance de refuser la victoire à United.

