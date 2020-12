Bruno Fernandes a soutenu l’affirmation de Rio Ferdinand en insistant sur le fait que Man Utd a besoin de «25 leaders» pour gagner de l’argenterie.

L’ancien défenseur de United, Ferdinand, a affirmé que son ancien club « souffrait » d’un manque de dirigeants et qu’il n’y avait pas assez de joueurs avec le type de personnage que Fernandes a montré depuis son arrivée – faisant écho à un point de vue partagé par Roy Keane.

Des points d’interrogation ont été soulevés sur l’aptitude de Harry Maguire en tant que capitaine de United, avec des appels croissants pour que Fernandes se voit confier le rôle à plein temps.

Mais Fernandes estime que c’est à chaque membre de l’équipe United de soutenir Maguire.

« Chacun a sa propre façon de diriger l’équipe », a déclaré Fernandes à BT Sport. « Je pense que chacun a du leadership en lui, mais de manière différente.

« Peut-être que ma façon de faire preuve de leadership est un peu plus expressive et que les gens voient plus de moi que les autres joueurs, mais je pense qu’en fin de compte, vous devez avoir 25 leaders dans l’équipe si vous voulez gagner quelque chose. »

Et c’est clairement l’objectif de Fernandes, après que le milieu de terrain a admis qu’il n’était « pas content » de ne pas avoir déjà obtenu un trophée lors de son bref passage à Old Trafford.

Interrogé sur son séjour à United jusqu’à présent, il a répondu: « J’ai beaucoup apprécié. J’apprécie [being at] l’un des plus grands clubs du monde.