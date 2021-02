Bruno Fernandes a admis que le brillant avait été enlevé du début étonnant de sa carrière à Manchester United sans que les fans soient autorisés dans les stades.

Fernandes n’a disputé que quatre matches devant les fans à Old Trafford depuis son arrivée à United du Sporting Lisbonne pour 46,5 millions de livres sterling – atteignant un potentiel de 67 millions de livres sterling – il y a un an.

Seuls trois de ses 30 buts pour United ont été placés devant les fans, les supporters se voyant refuser la possibilité de célébrer lors des matchs en raison du blocage causé par la pandémie de coronavirus.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait privé de l’excitation de marquer devant les fans, Fernandes a déclaré: «Non, juste un peu déçu.

«Comme je l’ai déjà dit, venir en Premier League et venir jouer pour Manchester United, l’ambiance du jour du match, je ne vis pas du tout ça.

«Je ressens le soutien des fans sur les réseaux sociaux et quand on peut les voir parfois si je vais au supermarché et qu’ils disent quelques mots, parce qu’on ne peut pas être plus proche que ça.

«C’est vraiment bien d’avoir ce soutien et, bien sûr, venir des tribunes serait bien mieux. Lorsque vous marquez, vous voulez célébrer.

«Certains joueurs, lorsqu’ils marquent, n’ont pas ce sentiment de célébrer, car il n’y a personne et nous devons faire notre propre chemin pour célébrer et rendre l’atmosphère heureuse lorsque nous marquons comme si les fans étaient là.