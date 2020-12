Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, admet que Bruno Fernandes le frustre parfois en essayant une passe difficile lorsqu’une option facile est disponible, mais dit que le milieu de terrain doit être autorisé à prendre des risques s’il veut influencer le match.

United a fait match nul 2-2 à Leicester City en Premier League samedi et Fernandes a été impliqué dans les deux buts de United, ainsi que dans l’un des Leicester.

Il a glissé dans Marcus Rashford pour l’ouverture à la 23e minute au King Power Stadium, mais a donné le ballon à bon marché dans la préparation de l’égalisation de Harvey Barnes.

L’international portugais a fait amende honorable en marquant à la 79e minute, mais Leicester a attrapé un point grâce au but tardif d’Axel Tuanzebe, qui a privé United la chance de prendre la deuxième place de la Premier League derrière Liverpool.

Solskjaer a déclaré que Fernandes était « un joueur qui a un impact sur les résultats ».

« Il crée des chances, marque des buts, prend des risques – ce que tout joueur de United devrait être autorisé à faire et avoir le courage de le faire », a-t-il déclaré aux journalistes.

«C’est définitivement un garçon courageux. Il voit la passe.

« Parfois, je peux m’arracher les cheveux et dire qu’il y a une passe plus facile … mais vous ne pouvez pas l’enlever à Bruno. Vous voulez qu’il soit le facteur X qui a des joueurs devant lui faire des courses donc je suis heureux de son influence cette saison et cette année.

Bruno Fernandes célèbre après avoir marqué le deuxième but de Manchester United lors de leur match nul 2-2 avec Leicester. Carl Recine / PA Images via Getty Images

«Il est toujours là pour soutenir ses coéquipiers.

« Il a des joueurs devant lui qui font des courses et lui donnent l’occasion de jouer ces passes.

« Nous avons tous un rôle à jouer, il joue son rôle au mieux de ses capacités. »

United est quatrième avec 27 points, quatre derrière le leader Liverpool et accueille les Wolverhampton Wanderers mardi.