Bruno Fernandes adopte le régime strict de Manchester United sous Erik ten Hag

Bruno Fernandes a salué le régime strict d’Erik ten Hag à Manchester United et a déclaré que la discipline au sein de l’équipe manquait “depuis un moment”.

Ten Hag a introduit une série de règles suite à sa nomination à Old Trafford, y compris des exigences pour que les joueurs soient ponctuels pour les séances d’entraînement, les réunions et les repas d’équipe.

– Bulletins de transfert: évaluation des affaires de Man Utd jusqu’à présent

– Ten Hag parle à ESPN : Nouvelle ère, transferts, Ronaldo et plus

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Selon Fernandes, la ligne dure de Ten Hag a bien plu aux joueurs et a laissé entendre que les contrevenants aux règles ont été autorisés à rester impunis pendant trop longtemps.

“Je pense que nous avons manqué cela pendant un certain temps, et je pense que, pour moi, la façon dont je vois la discipline est importante”, a déclaré Fernandes.

“Pour moi, la discipline n’est pas seulement la façon dont vous jouez sur le terrain, la position que vous avez, ce que vous devez faire, c’est aussi en dehors du terrain — ne soyez pas en retard pour les rencontres, ne soyez pas en retard pour les repas.

“Je pense que c’est vraiment important parce que si tout le monde est à l’heure et que quelqu’un arrive en retard, il devrait être puni et je pense que c’est vraiment bien qu’il fasse ça et pour moi incroyable, parce que j’aime être à l’heure, donc je n’aurai pas des problèmes avec ça.”

Fernandes a semblé proche de son meilleur lors de la tournée en Thaïlande et en Australie alors que le nouveau look de Ten Hag, United, a marqué 11 buts en trois matchs.

Le milieu de terrain a subi une baisse de forme la saison dernière, mais en a profité pour riposter aux critiques qui disent qu’il gaspille trop le ballon.

“Je garde le ballon quand je pense que je dois le garder, je tente une passe quand je pense que je dois le faire et parfois ça se passe bien, parfois mal”, a-t-il déclaré.

Bruno Fernandes a riposté aux critiques en disant qu’il n’avait marqué que 10 buts la saison dernière. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

“Évidemment, quand ça va mal, je sais que ça ne devrait pas être le cas, mais parfois quand tu joues en position 10, tu n’as que quelques secondes pour réfléchir et contrôler le ballon et faire la passe, donc ce n’est pas beaucoup de temps pour pense.

“Je comprends bien sûr que quelqu’un a sa propre opinion, mais quand je suis arrivé en 2020, je perdais le même nombre de ballons au cours de ces six mois, puis l’année d’après, j’ai perdu le même nombre de ballons, mais j’ai marqué 28 buts, donc les gens ne s’en plaignent pas.

“Maintenant, la saison dernière, parce que j’ai marqué” seulement “10, parce que pour certaines personnes, ce n’est que 10 buts, les gens commencent à se plaindre, mais je suis d’accord avec ça, je ne m’inquiète pas. Je fais de mon mieux, je sais que je donne toujours de mon mieux, j’essaie toujours d’aider mes coéquipiers. Ils savent que même quand je rate les passes, j’essaie de leur donner quelque chose, donc ça me va.”

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

L’été de United s’est bien déroulé pour Ten Hag avec des victoires confortables sur Liverpool, Melbourne Victory et Crystal Palace.

Cristiano Ronaldo, cependant, reste absent de l’équipe et l’ancien patron de l’Ajax, âgé de 52 ans, admet qu’il ne sait pas quand l’attaquant reviendra.

Ronaldo a fait savoir qu’il souhaitait quitter le club cet été et bien que Ten Hag ait exclu son départ, son compatriote Fernandes a déclaré que les souhaits du joueur de 37 ans devraient être respectés s’il décidait de déménager.

“De toute évidence, nous devons respecter la décision de chacun”, a ajouté Fernandes.

“Je ne sais pas ce que Cristiano a dit au club, au manager, je ne sais pas ce qu’il se passe dans la tête, mais nous devons respecter son espace.

“D’après tout ce que nous savons, il a eu des problèmes familiaux, nous devons donc respecter son espace, lui donner de l’espace et c’est tout.

“Cristiano était notre meilleur buteur la saison dernière, il nous a ajouté des buts, mais évidemment ce n’est pas à moi, c’est le club qui doit faire les choix et Cristiano fait son propre choix.

“Comme je l’ai dit, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, s’il veut partir, tout est question d’actualité. Je ne leur ai pas demandé ça.

“La seule chose que j’ai demandé à Cristiano, quand il ne s’est pas présenté, c’est si tout allait bien avec la famille, il m’a dit ce qui se passait, c’est tout et rien de plus.”