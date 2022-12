Bruno Fernandes a été le joueur clé du Portugal à la Coupe du monde

DOHA, Qatar — Un an et demi, c’est long dans le football, mais surtout pour Bruno Fernandes et sa carrière au Portugal.

En juin 2021, le milieu de terrain de Manchester United a été lâché par l’entraîneur Fernando Santos pour son match des huitièmes de finale du Championnat d’Europe contre la Belgique, après avoir mal joué pendant la phase de groupes. Le Portugal a perdu 1-0 et s’est écrasé.

Avance rapide vers la Coupe du monde et Santos prépare à nouveau son équipe pour un match à élimination directe lors d’un tournoi majeur, contre la Suisse au stade Lusail mardi. Mais cette fois, la participation de Fernandes n’est pas à débattre. Il a marqué deux buts et enregistré deux passes décisives en phase de groupes et s’est reposé pour le dernier match contre la Corée du Sud pour le sauver des tests plus difficiles à venir.

Santos est souvent accusé de ne pas pouvoir faire en sorte que le Portugal totalise la somme de ses parties impressionnantes mais, au Qatar du moins, Fernandes fait sa part. Une équipe remplie de talents comme Cristiano Ronaldo, Bernardo SilvaJoão Félix, Rubén Dias et Joao Cancelo se dirige vers la phase à élimination directe comme une énigme – lisse une minute, bâclée la suivante. Ils auront besoin de Fernandes pour maintenir sa forme afin d’avoir une chance de dépasser les huitièmes de finale d’une Coupe du monde pour la première fois depuis qu’il a atteint les demi-finales en 2006.

Fernandes a été fortement critiqué lors de l’Euro, Jose Mourinho déclarant après une défaite 4-2 contre l’Allemagne en phase de groupes que Fernandes était “sur le terrain mais ne jouait pas”. Il y a aussi eu des questions à United – malgré avoir marqué 53 buts en 146 matchs depuis son arrivée du Sporting CP en janvier 2020 dans le cadre d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 80 millions d’euros – la plupart se concentrant sur sa tendance à donner le ballon.

Lors d’un match de Ligue des champions contre Istanbul Basaksehir en novembre 2020, les statistiques ont montré qu’il avait rendu le ballon 34 fois alors que United perdait 2-1. Quelques semaines plus tard, il a donné le ballon 17 fois – le plus grand nombre de joueurs sur le terrain – lors d’un match de Premier League contre les Wolves, mais cette fois, c’est sa passe qui a offert un vainqueur à la 90e minute pour Marcus Rashford.

Bruno Fernandes a été directement impliqué dans quatre des six buts du Portugal en Coupe du monde jusqu’à présent. KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Le manager de l’époque, Ole Gunnar Solskjaer, a admis par la suite que Fernandes lui donnait parfois envie de “s’arracher les cheveux”, mais a insisté sur le fait que, pour tirer le meilleur parti de lui, il fallait prendre le bon avec le mauvais.

“C’est définitivement un joueur qui a un impact sur les résultats”, a déclaré Solskjaer. “Il crée des occasions, marque des buts et prend des risques, ce que tout joueur de Manchester United devrait être autorisé à faire et être assez courageux pour faire. C’est définitivement un garçon courageux. Il voit la passe. Vous ne pouvez pas enlever cela à Bruno. “

United avait initialement envisagé de signer Fernandes à l’été 2019, mais a décidé que le prix demandé par le Sporting était trop élevé pour un joueur qui concédait beaucoup de possession, même pour un joueur attaquant à qui l’on demandait de prendre des risques.

Solskjaer et l’actuel patron de United, Erik ten Hag, ont travaillé pour améliorer sa prise de décision, mais s’exprimant cet été, le joueur de 28 ans a insisté sur le fait qu’il ne changerait pas complètement son jeu.

“Je garde le ballon quand je pense que je dois le garder, je tente une passe quand je pense que je dois le faire et parfois ça se passe bien, parfois mal”, a-t-il déclaré. “Évidemment, quand ça tourne mal, je sais que ça ne devrait pas être le cas, mais parfois quand tu joues en position n°10, tu n’as que quelques secondes pour réfléchir et contrôler le ballon et faire la passe, donc ce n’est pas tant que ça.” le temps de réfléchir.”

Habituellement donné un rôle central à United, pour le Portugal lors de la Coupe du monde, il a été utilisé sur le côté droit d’un trio de tête mais avec une licence pour dériver à l’intérieur. Comme Solskjaer, Santos demande à Fernandes d’avoir un impact sur les résultats. Lorsque le Portugal vacillait à 1-1 contre le Ghana lors de son match d’ouverture, c’est Fernandes qui a créé deux buts en deux minutes : d’abord avec une passe délicieuse pour Felix, puis une autre pour Rafael Leao. Contre l’Uruguay, il a marqué le premier avec un sublime centre coupé dans la surface de réparation avec lequel Ronaldo n’a pas pu se connecter, puis a marqué un penalty après l’avoir remporté lui-même avec une fléchette dans la surface.

Seules l’Angleterre et l’Espagne ont marqué plus que les six buts du Portugal en phase de groupes, et Fernandes a été directement impliqué dans quatre d’entre eux. Ronaldo, même à 37 ans, reste la figure de proue de l’équipe du Portugal, mais s’ils doivent devenir de véritables challengers au Qatar, ce sera à des joueurs comme Fernandes de vaquer tranquillement à leurs occupations.

Cette Coupe du monde est présentée comme la fin d’une époque au Portugal avec Ronaldo disputant son cinquième et dernier tournoi et le séjour de Santos en tant qu’entraîneur devrait se terminer après huit ans. Face à la Suisse au deuxième tour mardi et peut-être à l’Espagne en quart de finale, personne ne sait trop à quoi s’attendre. Jusqu’à présent, la seule constante a été la forme de Fernandes. Si Ronaldo et Santos vont sortir en beauté, ils en auront besoin pour continuer.