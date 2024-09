Bruni et Seagrave dominent les qualifications ⋆ Vojo

Au lendemain de la manche finale des EDR/E-EDR placé sous le signe de la boue, place aux descendants de se confronter à la météo pyrénéenne pour l’avant-dernière manche de la saison. En cette journée du samedi, les demi-finales ont été annulées en raison de la météo, et c’est donc la séance des qualifications qui s’est confirmée déterminante. Résultats complets :

Après l’annulation de la spéciale 3 et une journée de course dans des conditions dantesques pour les enduristes durant la journée du vendredi, Loudenveille accueillait les descendeurs en ce samedi pour les séances de qualifications et de demi-finales… Mais c’était sans compter sur la météo qui a décidé de jouer les trouble-fête ! Après la suppression des manches d’entraînement du vendredi après-midi, l’équipe d’organisateurs a été contrainte d’annuler également la manche de demi-finales en raison des conditions météorologiques rendant la piste à la limite du praticable… La manche de qualification de ce samedi va donc être décisive. Femmes :

Décidément, après sa victoire à Val di Sole sur une piste rendue très piégeuse par la boue, Tahnée Seagrave (Canyon CLLCTV FMD) confirme qu’elle est doublement à surveiller dans les conditions météo difficiles. Actuellement deuxième au classement général, la Britannique a signé le meilleur temps de cette séance de qualifications, avec un run en 4:13.889. Derrière, surprise, la jeune pilote australienne, Élise Empey (Synergy 37) pointe à la deuxième position, à quatre secondes de la tête, tandis que Myriam Nicole (Commencal/Muc-Off par Riding Addiction) termine troisième. Gopro sur le casque, set de télémétrie sur le vélo… Les reconnaissances étant limitées, les équipes récupèrent le maximum de données exploitables, à l’image de la Française Marine Cabirou (Scott Downhill Factory), qui termine 4e des qualifications, juste devant Nina Hoffmann. L’actuelle leader au classement général et tout juste couronnée championne du monde, Vali Höll (YT Mob) pointe en 7e position, avec un retard de 8,657 secondes. On remarquera cependant que le pilote du YT Mob est marqué du côté gauche, signe d’une chute, et que son chrono n’est donc pas représentatif. Les résultats de cette séance de qualification sont évidemment aussi à prendre avec des pincettes, tant on se doute qu’une partie des pilotes a joué la sécurité au vu des conditions. Le top 10 est complété par Monika Hrastnik (Continental GT Racing), Phoebe Gale (Canyon CLLCTV FMD) et Valentina Roa Sanchez (Transition Factory Racing). On souhaite un prompt rétablissement à Camille Balanche, victime d’une chute dans les derniers virages de son run. « J’ai des douleurs à la tête et probablement un pouce cassé, mais surtout un cœur brisé car j’avais l’impression d’avoir tous mis en place jusqu’à ce moment. J’ai travaillé dur pour revenir, mais peu de choses semblent aller dans mon sens cette saison…Merci à tout le monde pour le soutien » confie la pilote suisse sur ses réseaux sociaux. Hommes :

Après sa chute le week-end dernier lors des championnats du monde en Andorre, Loïc Bruni avait à cœur de bien faire ce week-end, et de prendre sa revanche… Chose faite ! Le pilote français remporte cette séance de qualifications avec un run en 03:35.169. Le pilote du Specialized Gravity sera donc le dernier à s’élancer dimanche lors des finales. Qui d’autre pour arrêter Super Bruni que son compatriote Amaury Pierron ? Deuxième de ces qualifications, le pilote Commencal/Muc-Off sera à surveiller lors des finales, surtout lorsque l’on se remémore son run final lors de la manche précédente aux Gets… dans des conditions météorologiques pas si éloignées !

Ronan Dunne (Mondraker Factory Racing) termine à la troisième position de cette séance, suivi respectivement de Finn Iles (Specialized Gravity) et Mattéo Iniguez (Commencal Icstudio). On note également la qualification d’Aaron Gwin (Gwin Racing) et Greg Minnaar (Norco Factory Racing)… Et si l’une des légendes du sport nous réservait une surprise ?