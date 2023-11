Brûlez les graisses et développez vos muscles en mangeant plus de nourriture : conseils d’un nutritionniste

Manger des œufs avec des flocons d’avoine est un bon moyen d’apporter des protéines au petit-déjeuner. Getty

Un homme de 60 ans a soumis une journée moyenne de repas à réviser pour Clinique de nutrition Insider .

Un nutritionniste a dit qu’il fallait manger plus de glucides, de graisses et d’aliments en général.

Victor, 60 ans, a soumis son régime alimentaire à Insider’s Nutrition Clinic, où des diététistes qualifiés et des nutritionnistes agréés donnent des conseils sur les habitudes alimentaires des lecteurs.

Il a déclaré à Insider que ses objectifs étaient de se muscler et perdez du poids autour de sa taille. Victor a un travail de bureau sédentaire mais soulève des poids et le fait cardio deux fois par semaine chacun.

Il a dit que même s’il avait auparavant perdu du poids sur le régime céto il l’a trouvé trop restrictif . Victor compte désormais ses calories et essaie de manger faible en gras pour les réduire, a-t-il déclaré.

Nutritionniste agréée Jamie Wright a déclaré à Insider que Victor pourrait bénéficier de changer son orientation de l’esthétique vers l’athlétisme.

“Si vous recherchez un” look “, vous risquez beaucoup plus d’entraver vos performances physiques et éventuellement de vous retrouver dans une situation dans laquelle vous risquez un apport insuffisant en nutriments, en micronutriments et en minéraux”, a déclaré Wright. “Si vous voulez ressembler et vous sentir comme un athlète, vous devez performer et vous alimenter comme tel.”

Comme Insider l’a déjà signalé, il n’est pas non plus possible de « s’entraîner ponctuellement » et de perdre délibérément de la graisse dans une zone du corps, comme le ventre.

Wright a conseillé à Victor d’augmenter son apport calorique jusqu’au niveau de maintien, ce qui peut nécessiter quelques essais et erreurs et conduit souvent à un léger gain de poids initial en raison du poids de l’eau associé à une consommation accrue.

Des calories légèrement plus élevées réduiront le risque de malnutrition de Victor, lui donneront l’énergie nécessaire pour être plus actif et l’aideront à conserver sa masse musculaire durement gagnée, ce qui diminue avec l’âge .

“Bien que l’activité physique soit un facteur essentiel pour lutter contre ce phénomène, un manque de carburant peut accélérer la perte de masse maigre”, a déclaré Wright. “Plus nous avons de masse musculaire maigre, plus nous aurons généralement l’air mince de toute façon.”

Si possible, Victor devrait essayer de participer à une ou deux séances de musculation supplémentaires chaque semaine, a déclaré Wright.

“La différence que cela fera sur votre santé (sans parler de votre physique) à court et à long terme sera drastique, et fera beaucoup plus pour atteindre votre composition corporelle plus mince et développer plus de masse musculaire que ne le fera jamais un manque de carburant”, a déclaré Wright.

Mangez moins de viande transformée

Pour le petit-déjeuner, Victor vise à ne pas manger plus de 400 calories et prend généralement des céréales ou des flocons d’avoine Special K avec deux saucisses de dinde ou deux tranches de bacon.

Wright a déclaré que c’était formidable que Victor consomme des protéines au petit-déjeuner, mais que, pour s’assurer qu’il ne consomme pas trop de viande transformée, il pourrait envisager de les échanger de temps en temps contre des blancs d’œufs ou des œufs entiers.

Manger régulièrement viande transformée comme les saucisses, le jambon, le bacon et la viande séchée, a été associé à un risque accru de développer une maladie cardiovasculaire grave, ainsi qu’à des affections telles que cancer de l’intestin et de l’estomac, et hypertension artérielle .

Mangez des fruits et légumes au déjeuner

Pour le déjeuner, Victor mange un hamburger à la dinde ou un repas surgelé faible en gras, ainsi qu’une barre protéinée, a-t-il déclaré.

Étant donné que préparer un déjeuner nutritif peut être difficile lors d’une journée de travail chargée, le déjeuner de Victor n’est en aucun cas mauvais et c’est formidable d’en avoir un autre. protéine frappé, a déclaré Wright. Cependant, ajouter quelques fruits ou légumes au déjeuner apporterait plus de micronutriments et fibre .

Ajoutez des glucides au dîner pour plus d’énergie

Pour le dîner, Victor mange du poulet, du bœuf maigre ou du porc avec des légumes comme du brocoli, du riz au chou-fleur ou des carottes.

Wright a déclaré que c’était un excellent dîner nutritif et qu’il était bon d’avoir une variété d’aliments, mais si Victor augmentait ses calories, il pourrait ajouter des glucides à son repas, ce qui lui donnerait plus d’énergie et bénéficier de ses entraînements .

Les protéines sont importantes

Deux fois par jour, Victor grignote un fruit (comme une banane, une pomme ou du melon cantaloup) et des noix (comme des noix de cajou ou des noix).

Les fruits et les noix sont tous deux des aliments nutritifs et les noix contiennent des protéines, mais pas autant que la plupart des gens le pensent, et Victor pourrait bénéficier d’une plus grande quantité de protéines dans ses collations, a déclaré Wright. Il a suggéré un shake protéiné, de la viande séchée, des œufs durs, du fromage cottage ou du yaourt grec aux baies.

Consommer régulièrement des protéines tout au long de la journée aide à développer et à entretenir vos muscles et à vous sentir rassasié. Dans l’ensemble, Victor espace bien ses protéines, ce n’est donc pas une grande source de préoccupation, mais en ajouter un peu plus dans les collations pourrait aider, a déclaré Wright.