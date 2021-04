Une émeute a été déclarée à Portland, dans l’Oregon lundi soir, après que des manifestants aient lancé des pierres et d’autres objets sur des policiers. Ils ont demandé justice pour Daunte Wright, un homme noir qui a été tué par balle par la police ce week-end.

Après avoir assisté à une veillée pour Daunte Wright, décédé lors d’une tentative d’arrestation bâclée à Brooklyn Center, Minnesota, les manifestants ont organisé une marche, scandant, «Chaque ville, chaque ville – brûlez l’enceinte jusqu’au sol!»

La foule s’est dirigée vers le bâtiment Penumbra Kelly, où se trouvent le poste de police de la ville et le bureau d’un shérif local. Selon la chaîne de télévision locale KWG, il y avait environ 250 manifestants.

La police a déclaré que des gens jetaient des bouteilles, des pierres et des feux d’artifice sur les policiers, brisaient des fenêtres et allumaient des incendies alors qu’ils tentaient de pénétrer par effraction dans le bâtiment.

Après que certains dans la foule aient jeté des pierres à travers les fenêtres de l’enceinte, un groupe d’officiers est sorti et a tiré des munitions pour contrôler la foule, puis s’est retiré. pic.twitter.com/E6GZ7yCgfa – Mike Baker (@ByMikeBaker) 13 avril 2021

Une émeute a été déclarée et les manifestants ont reçu l’ordre de dégager la rue. Ils ont refusé de le faire, après quoi la police a déployé des munitions de contrôle des foules.

Les militants croient que la mort de Wright est le dernier cas de partialité systématique et de racisme contre les Noirs et les Latino par la police.

Wright, 20 ans, a été arrêté dimanche dans ce qui était initialement un arrêt de la circulation de routine. La police a découvert qu’il y avait un mandat d’arrêt contre Wright et a tenté de le détenir. Une vidéo bodycam publiée par la police montre que Wright s’est soudainement précipité vers son véhicule et qu’un officier qui a été identifié plus tard comme Kim Potter l’a abattu au cours d’une brève lutte.

Le chef de la police de Brooklyn City, Tim Gannon, a déclaré lundi que, après avoir regardé sa vidéo, il avait eu l’impression que Potter avait pris son pistolet pour un Taser et avait fini par tirer accidentellement sur Wright. Potter a été mis en congé administratif.





La mort de Wright s’est produite dans le contexte du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, accusé d’avoir tué George Floyd en s’agenouillant sur lui lors d’une tentative d’arrestation en mai 2020. L’incident a déclenché des manifestations massives aux États-Unis et à l’étranger, dont certaines ont été suivis d’émeutes, de pillages et de vandalisme.

