Brûlez la graisse en abandonnant les habitudes alimentaires courantes qui « conduisent à une prise de poids »

Il est universellement reconnu que ce que vous mangez peut jouer un rôle important dans la détermination de la perte ou de la prise de poids d’une personne. Mais qu’en est-il lorsque vous mangez ?

Certains experts estiment qu’il existe des moments idéaux pour manger chaque jour pour perdre du poids efficacement. Cependant, selon un entraîneur personnel, développer des habitudes alimentaires régulières est plus efficace, quelle que soit l’heure de la journée.

L’expert a averti que prendre l’habitude de manger à des heures irrégulières peut entraîner une prise de poids. Même si c’est quelque chose que beaucoup d’entre nous font, cela peut être préjudiciable.

James Barr, entraîneur personnel chez Fitness First, a déclaré à GB News : « Lorsqu’on essaie de perdre du poids, il n’existe en fait pas de « meilleure » fenêtre universelle pour manger, mais certaines preuves suggèrent que certaines habitudes alimentaires peuvent être plus efficaces pour perdre du poids. et la santé métabolique. L’expert a conseillé de s’en tenir relativement à un horaire alimentaire spécifique chaque jour.

Le maintien d’un horaire alimentaire cohérent peut aider à réguler l’appétit, à améliorer la digestion et à accélérer la perte de poids. GETTY IMAGES

L’expert a déclaré : « Quelle que soit la fenêtre spécifique, le maintien d’un horaire alimentaire cohérent peut aider à réguler l’appétit et à améliorer la digestion. « Manger à des heures irrégulières peut perturber l’horloge interne du corps, entraînant une prise de poids et des problèmes métaboliques. » « Commencer et finir de manger dans un laps de temps précis chaque jour peut soutenir et aider à perdre du poids. « La meilleure fenêtre alimentaire pour perdre du poids dépend des préférences individuelles, du mode de vie et de la façon dont votre corps réagit aux différentes habitudes alimentaires. Veuillez vous assurer de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste avant d’apporter des changements radicaux à votre alimentation. » James a également dit aux personnes minceur de se concentrer sur le « timing des nutriments ». Il a déclaré : « Au-delà du simple timing des repas, se concentrer sur le timing des nutriments peut également être bénéfique. « Consommer un petit-déjeuner équilibré contenant des protéines, des graisses saines et des glucides complexes peut aider à contrôler la faim et à éviter de trop manger plus tard dans la journée. Manger des repas plus petits et plus fréquents peut également aider à stabiliser la glycémie et à éviter de trop manger. »

L’expert a partagé deux habitudes alimentaires qui peuvent aider les personnes plus minces à atteindre leurs objectifs de perte de poids : le jeûne intermittent et l’alimentation précoce limitée dans le temps. Jeûne intermittent (SI) James a déclaré : « Ce modèle alimentaire implique un cycle entre les périodes de repas et de jeûne. Les méthodes IF populaires incluent la méthode 16/8 (16 heures de jeûne avec une fenêtre de repas de huit heures) et la méthode 5:2 (alimentation normale cinq jours). par semaine, avec apport calorique réduit sur deux jours non consécutifs). « Des études ont montré que l’IF peut aider à perdre du poids, améliorer la santé métabolique et réduire le risque de maladies chroniques. » Alimentation précoce limitée dans le temps (eTRF) L’expert a expliqué : « Il s’agit d’une forme d’IF où la fenêtre de repas est plus tôt dans la journée, finissant généralement les repas en milieu d’après-midi. « Certaines recherches suggèrent que l’eTRF s’aligne mieux sur les rythmes circadiens du corps, conduisant potentiellement à une meilleure sensibilité à l’insuline, à un meilleur contrôle de la glycémie et à une perte de poids accrue par rapport à une alimentation plus tard dans la journée. »

Les meilleurs conseils d'un entraîneur personnel pour développer un régime alimentaire favorable à la perte de poids 1. Choisissez une fenêtre de restauration James a expliqué que les périodes de repas courantes comprennent huit heures (par exemple de 10 h à 18 h) ou 10 heures (par exemple de 8 h à 18 h). Il a conseillé aux personnes minces de « commencer par une fenêtre qui semble gérable et de l'ajuster progressivement selon les besoins ». 2.Cohérence James a conseillé : « Essayez de manger chaque jour dans le même laps de temps. La cohérence aide à réguler l'horloge interne de votre corps et améliore l'efficacité métabolique. » 3. Concentrez-vous sur la qualité des nutriments L'expert a rappelé aux minceurs de ne pas oublier le contenu de leur alimentation. Il a déclaré : « Même si le moment de vos repas est important, la qualité de la nourriture que vous consommez est tout aussi cruciale. « Optez pour une alimentation équilibrée, riche en aliments complets, en protéines maigres, en graisses saines et en glucides complexes. »