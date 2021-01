Powell’s City of Books à Portland, l’une des plus grandes librairies indépendantes au monde, a dû évacuer à plusieurs reprises après avoir été assiégée par des manifestants furieux de son projet de vendre un livre affirmant qu’Antifa «détruisait la démocratie».

Une foule de manifestants a afflué dans le magasin lundi pour dénoncer sa décision de distribuer un livre d’un auteur local, le journaliste conservateur Andy Ngo, connu pour avoir documenté et mis en évidence des cas de violence associés à Antifa sur les réseaux sociaux. Les propriétaires ont été contraints d’évacuer les employés et les clients par la porte arrière. Plus tard dans la journée, le magasin a annoncé qu’il ne mettrait pas le livre dans les rayons, mais qu’il resterait dans son catalogue en ligne, avec de nombreux livres que Powell lui-même estime « odieux. »

Ce livre ne sera pas déposé sur nos étagères. Nous n’en ferons pas la promotion. Cela dit, il restera dans notre catalogue en ligne. Nous avons beaucoup de livres que nous trouvons odieux, ainsi que ceux que nous chérissons. (2 sur 3) – Livres de Powell (@Powells) 11 janvier 2021

«Bien que nous comprenions que notre décision de transporter de tels livres dérange certains clients et membres du personnel, nous ne voulons pas créer une chambre d’écho de voix et d’idées pré-approuvées». dit la société.

Cependant, cette concession n’a apparemment pas réussi à apaiser tous les manifestants, car une plus petite foule était de retour au magasin le lendemain, scandant des slogans et jurant de forcer le magasin à fermer ses portes s’il ne faisait pas preuve d’autocensure.

Le magasin est VIDE. Un ancien employé m’a dit que les Powell avaient licencié un employé qui avait été doxé par Andy De plus, le siège social de Powell n’est qu’à un demi-pâté de maisons #PDXProtests pic.twitter.com/lvXJzLSgi4 – Le livre d’Andy Ngo est de la propagande nazie (@it_aint_pretty_) 11 janvier 2021

«Vous perdrez de l’argent chaque jour. Chaque jour que vous vendez son livre, nous fermerons ce magasin, « les manifestants ont pu être entendus crier dans des images circulant en ligne.

Powell’s a été contraint de fermer tôt et d’évacuer les clients mardi également.

Antifa a contraint Powell’s à fermer son magasin aujourd’hui et les employés ont évacué les clients par la porte arrière. Ils protestent contre la vente du livre d’Andy Ngo sur leur site Web. Ils ont annoncé plus tôt qu’ils ne le mettraient pas sur les tablettes.pic.twitter.com/HUwea0pdei – Bretagne (@ Brittany3l) 11 janvier 2021

Prévu pour la sortie en février, le livre – intitulé « Unmasked: Inside Antifa’s Radical Plan to Destroy Democracy » – raconte l’histoire de la violence d’Antifa et ses «Plan radical pour détruire la démocratie.» Il est présenté comme une étude approfondie des origines et de l’histoire du mouvement de gauche, qui présente des témoignages d’anciens partisans, ainsi que de ceux qui ont été victimes de sa violence. Le livre contiendrait «un trésor de documents obtenus par l’auteur qu’il publiera pour la première fois», selon la description d’Amazon du tome.

Alors que certains critiques du livre et du magasin lui-même ont accusé Powell’s de donner une plate-forme à «Fascistes et racistes», d’autres ont fait valoir que Ngo avait mis en danger les manifestants en les exposant, insistant sur le fait que la liberté d’expression ne protège pas le livre puisqu’elle pourrait «Incitent à des actions qui nuiraient aux autres.

C’est le travail des libraires et des libraires de donner aux fascistes et aux racistes un endroit pour exprimer leurs opinions? Prise audacieuse. – Sleve McDichael (@onezeroronny) 11 janvier 2021

LE DISCOURS DE HAINE N’EST PAS UN DISCOURS GRATUIT communauté sur le capitalisme. – Kelsey Anderson 🌹 (@____kelsbby) 11 janvier 2021

Vous avez cité la liberté d’expression comme la raison pour laquelle vous l’avez conservée sur votre étagère virtuelle. Selon la Cour suprême, la liberté d’expression n’inclut pas le droit d’inciter à des actions qui porteraient préjudice à autrui – Schenck c. États-Unis. Veuillez supprimer ce livre dangereux. (3 sur 3) – Regina Ligon (@ReginaMLigon) 11 janvier 2021

Les partisans de Ngo, quant à eux, ont dénoncé les efforts pour bloquer la distribution du livre, appelant les manifestants « Graveurs de livres modernes. »

Lâches. Brûleurs de livres modernes – Fan de requins 1991 (@ SharksFan1991) 12 janvier 2021

« Il y a peu d’actes de censure aussi manifestes qu’une foule décidant quels livres les gens devraient être autorisés à lire », a écrit l’auteur et journaliste de Reason Robby Soave.

Il y a peu d’actes de censure aussi manifestes qu’une foule décidant quels livres les gens devraient être autorisés à lire. Mesdames et messieurs, antifa. https://t.co/pNdQKIw7SY – Robby Soave (@robbysoave) 12 janvier 2021

Ngo, qui est asiatique, a pris une importance accrue après avoir été attaqué par une foule de manifestants Antifa alors qu’il couvrait un rassemblement en 2019.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!