« Brûler en enfer »: l’actrice de « Friends » Jane Sibbett révèle les abus qu’elle a subis pour avoir joué une lesbienne

Amis a récemment eu 30 ans, il est donc temps de revenir sur l’une des choses que la série a très bien réussi : la relation lesbienne entre Carol et Susan.

Jane Sibbett, qui incarnait Carol, l’ex-femme de Ross dans la série, a partagé quelques réflexions sur le caractère révolutionnaire du couple homosexuel à la lumière de Amis’ 30e anniversaire. Rappelons que la série a débuté en 1994 et que les relations LGBTQ+ étaient alors loin d’être normalisées sur le petit écran. Malheureusement, Sibbett a reçu de nombreuses réactions négatives pour avoir joué le rôle d’une femme homosexuelle.

L’actrice a parlé à Journal tabloïd britannique Le Soleil (sans doute pas le meilleur choix, compte tenu de leur longue histoire d’homophobie, mais quand même) sur ce qui s’est passé une fois qu’elle a été choisie pour la série :

« Je dirais qu’il y avait un soutien de 95 %, mais un jour, je me suis envolé pour le Canada pour tourner un film Disney et un enfant m’a crié dessus depuis la fenêtre d’une école. Il criait : « Rentre chez toi, putain d’Américain » et j’ai juste répondu : « Wow, je me trompe à bien des niveaux, mec. Viens ici et discute avec moi. Ensuite, une femme de mon ancienne église m’a appelé… et [she] procédé à [tell] moi que j’allais brûler en enfer.

Comme si cela ne suffisait pas, le père de Sibbett ne la soutenait pas non plus. L’actrice se souvient :

«Cela a causé du stress dans ma propre famille. Nous avons eu un gros problème avec mon père qui ne voulait pas regarder l’émission. Heureusement, il y est finalement parvenu. C’était navrant qu’il ne le regarde pas. Il organisait un groupe d’étude biblique au moment de la diffusion pour s’assurer que ses amis ne le verraient pas non plus. Il a fallu que mon parrain lui écrive une lettre lui disant à quel point il était fier de moi pour la scène du mariage qui a fait craquer mon père.

Heureusement, elle et son père ont pu panser la « blessure » avant son décès, et Sibbett reste « reconnaissante » d’avoir joué le rôle de Carol. «C’était révolutionnaire pour un personnage lesbien à la télévision, mais aussi pour la façon dont Carol et Ross ont géré le divorce et la coparentalité sans se battre. C’était un cadeau », a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas en fait la première fois que Sibbett raconte l’histoire des « brûlures en enfer ». Elle a toujours clairement indiqué que jouer un personnage gay à la télévision dans les années 90 était un travail incroyablement difficile, qui mettait en évidence le danger terrifiant auquel les personnes LGBTQ+ étaient confrontées chaque jour. En 2020, elle s’est souvenue de la réaction violente avec news.com.aumais a également souligné que « l’amour vieillit toujours bien ». Même s’il est juste de dire que tout n’est pas Amis mérite ce genre d’éloges, la relation entre Carol et Susan était vraiment bonne. Sibbett et Jessica Hecht, qui jouaient Susan, ont fait un excellent travail en nous faisant prendre soin des personnages.

Sibbett a déclaré qu’elle recevait parfois des lettres de « gens des quartiers conservateurs » qui parlaient de faire leur coming-out à leurs parents après avoir vu la relation entre Carol et Susan à la télévision. Mais le « point culminant personnel » de Sibbett était quelque chose qu’un homme lui avait dit lors de la remise d’un prix pour Amis. Selon elle, il a déclaré : « Si j’avais eu Carol et Susan comme modèles en grandissant, je n’aurais pas tenté de me suicider autant de fois. Merci d’avoir été courageux dans votre carrière et d’avoir montré que l’amour est la chose la plus importante pour moi.

Joyeux 30, Carol et Susan.

La Mary Sue est soutenue par notre public. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons gagner une petite commission d’affiliation. En savoir plus sur notre politique d’affiliation